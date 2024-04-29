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ТАСС

СМИ: российская армия развивается ударными темпами

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России развиваются ударными темпами, а украинские военные и НАТО признают, что РФ совершила качественный скачок по сравнению с положением в начале конфликта. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По ее утверждению, в настоящее время ситуация отличается от той, которая была в 2022 году. Издание приводит слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, по мнению которого российская армия показала за последний год повышенную способность к обучению и адаптации с тактической и технологической точек зрения.

Как отмечает El Pais, украинские военные заявили о превосходстве РФ на авдеевском направлении. Реальность такова, что Россия в военном отношении сильнее, чем в начале конфликта, подчеркивает газета.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании CBS заявил, что Киев проиграет в конфликте, если не получит помощь от Вашингтона. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не осталось артиллерии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неоднократно называл сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения, а также признавал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях. 

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