В Казахстане опровергли информацию о передаче списанных военных самолетов для нужд ВСУ

АСТАНА, 28 апреля. /ТАСС/. Информация о якобы передаче списанных военных самолетов из Казахстана для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на сайте казахстанского государственного предприятия "Казспецэкспорт".

"Сведения, распространенные в сети Интернет не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались", - отмечается в сообщении.

По данным предприятия, процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями. "В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов", - пояснили в "Казспецэкспорте".

По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях и на некоторых сайтах распространяется сообщение о том, что человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти. В сообщении также упоминается, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков. Эту информацию опровергли в "Казспецэкспорт".