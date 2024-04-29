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ТАСС

В Казахстане опровергли информацию о передаче списанных военных самолетов для нужд ВСУ

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Самолет Су-25
Самолет Су-25 ВВС Казахстана.
Источник изображения: militaryparitet.com

АСТАНА, 28 апреля. /ТАСС/. Информация о якобы передаче списанных военных самолетов из Казахстана для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на сайте казахстанского государственного предприятия "Казспецэкспорт".

"Сведения, распространенные в сети Интернет не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались", - отмечается в сообщении.

По данным предприятия, процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями. "В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов", - пояснили в "Казспецэкспорте".

По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях и на некоторых сайтах распространяется сообщение о том, что человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти. В сообщении также упоминается, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков. Эту информацию опровергли в "Казспецэкспорт". 

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Страны
Казахстан
Украина
Проекты
ИТ
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