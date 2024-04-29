Войти
Lenta.ru

Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

264
0
0
Фото: Staff Sgt. Michael Haggerty / Wikimedia
Фото: Staff Sgt. Michael Haggerty / Wikimedia.

Военный эксперт Леонков: США хотят получить «самолет Судного дня» без GPS

США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, в основу самолета войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. «Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», — сказал эксперт.

Леонков добавил, что США пытаются обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить их космические аппараты противоспутниковым оружием.

Ранее в апреле ВВС США сообщили о заключении контракта на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada на разработку преемника E-4B, нынешнего «самолета Судного дня». Работы планируют завершить к 2036 году. Уточнялось, что самолет среди прочего будет иметь реактивный двигатель, усиленный и модифицированный в соответствии с военными требованиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
GPS
Похожие новости
11.02.2020
"Новый театр военных действий". Как устроены и чем занимаются Космические силы США
18.02.2019
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
20.03.2017
Разбор полетов
29.04.2016
SpaceX подписала первый контракт с ВВС США на запуск GPS-спутника
23.12.2015
«С возвращением, детка!»
21.05.2014
NASA полетит без России
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня