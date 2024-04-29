WP: Зеленский мог сильно занизить данные о потерях ВСУ

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Оценки предполагаемых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), озвученные в феврале президентом страны Владимиром Зеленским, могут быть существенно занижены. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского законодателя.

Издание отмечает, что после выделения дополнительного финансирования на оказание военной поддержки Украине американская администрация намерена сместить фокус внимания на другие проблемы, в том числе "попытки [Киева] мобилизовать больше военных". По словам неназванного американского чиновника, в США "понимают деликатность" бесед относительно "нехватки бойцов", но Киев "должен найти способ мобилизовать больше сил и вдохновить украинцев на то, чтобы пойти на передовую".

По словам неназванного украинского законодателя, слова которого приводит WP, Зеленский "значительно занизил" реальные потери украинских войск, приведя цифру в 31 тыс. военнослужащих убитыми. По его мнению, украинское руководство скрывает данные о потерях, опасаясь, что это будет иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации, которые "и так идут тяжело".

25 февраля Зеленский заявил, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли убитыми 31 тыс. военнослужащих. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести. 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии. Зеленский в конце прошлого года заявил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.

Верховная рада приняла 11 апреля закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.