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ТАСС

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником Galileo на борту

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Источник изображения: AP Photo/ John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Galileo с космодрома во Флориде. Об этом свидетельствует прямая трансляция на странице SpaceX в X (ранее Twitter).

Из трансляции следует, что запуск произошел в 20:34 в субботу 27 апреля (03:34 мск 28 апреля).

В марте европейское издание газеты Politico сообщило, что Европейский союз согласовал сделку с США по запуску спутников глобальной навигационной системы Galileo с помощью ракет-носителей американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска.

Договоренности предоставляют сотрудникам структур ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА) "неограниченный доступ" на стартовую площадку, а также право приоритетного "извлечения и хранения" обломков спутников в случае падения ракеты SpaceX. Сотрудники, назначенные ЕС или ЕКА, получат доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным со спутниками. Кроме того, ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования. 

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Евросоюз
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