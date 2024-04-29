Источник: в Днепровскую флотилию скоро войдут подразделения береговых войск ВМФ РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Отдельные батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион в ближайшее время войдут в состав возрождаемой в Военно-морском флоте (ВМФ) России Днепровской военной флотилии, решается вопрос по обеспечению нового объединения вертолетами в десантно-штурмовом оснащении. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Процесс формирования Днепровской флотилии запущен с начала этого года. В ее составе сейчас формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион с перспективами расширения. Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов. В приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами в десантно-штурмовом оснащении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие месяцы новое оперативное объединение примет подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков вместе с вооружением и техникой.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

22 марта бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сообщил ТАСС, что в состав бригады речных катеров Днепровской военной флотилии, о формировании которой 20 марта объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии. По его словам, в целом в состав новой флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, способных действовать на мелководье, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, "обязательно - подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части".

Кравченко отметил, что "главной задачей флотилии будет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Херсон, Николаев, Очаков, Одесса". Другой задачей флотилии будет воспрещение форсирования Днепра противником в его нижнем течении.