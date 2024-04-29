НПО машиностроения запатентовало новый высокоманевренный реактивный БПЛА

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. НПО машиностроения оформило патент на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с турбореактивным двигателем, выполненный по аэродинамической схеме "утка". Как следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, новый аппарат отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками.

"Заявляемое изобретение относится к авиации, в частности к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) самолетного типа, выполненным в интегральной компоновке по балансировочной схеме "утка", с высокими скоростными и маневренными характеристиками. <...> Целью заявляемого технического решения является улучшение летных характеристик БПЛА относительно аналогов", - говорится в тексте реферата к патенту.

Согласно документу, беспилотник будет оснащен центральным фюзеляжным грузовым отсеком, у него также будет крыло сложной формы, цельноповоротное переднее оперение со стреловидными консолями, V-образное хвостовое вертикальное оперение с трапециевидными килями. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель, воздухозаборник для которого размещен под фюзеляжем.

Отмечается, что интегральная компоновка способствует увеличению максимального аэродинамического качества и коэффициента максимальной подъемной силы БПЛА. Кроме того, сложная форма крыла, по словам авторов разработки, "позволяет улучшить аэродинамические характеристики крыла при полете на больших углах атаки и уменьшить его волновое сопротивление". Для улучшения аэродинамического качества и взлетно-посадочных характеристик крыло также оснащено механизацией передней и задней кромок.

"Устройство может быть выполнено с помощью стандартного оборудования и материалов отечественного производства", - добавили авторы изобретения.

Проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных БПЛА

В 2023 году сообщалось, что НПО машиностроения рассматривает проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных БПЛА с реактивным двигателем. В докладе специалистов предприятия отмечалось, что этот класс беспилотников за счет сочетания свойств высокой маневренности и малой радиолокационной заметности будет способен действовать в условиях противодействия эшелонированной противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков. Кроме того, говорилось в докладе, он может эффективно выполнять функции, свойственные пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации и при этом обладать значительно меньшей, по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами, стоимостью изготовления и обслуживания.

Для решения задачи по созданию БПЛА предлагалось взять за основу интегральную компоновку с подфюзеляжным расположением воздухозаборника, реализовать компоновку в минимальных габаритных размерах, что должно минимизировать массу и стоимость аппарата, а также оснастить беспилотник необходимым для эффективного выполнения задач оборудованием и вооружением.