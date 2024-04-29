Речная работа: Днепровскую флотилию усилит авиация

Новому объединению придадут транспортные и транспортно-боевые вертолеты

В составе Днепровской флотилии появится транспортная авиация. Она будет задействована при десантных операциях, а также для переброски грузов. По мнению экспертов, это указывает на то, что зона боевых действий сместится за Днепр и охватит водоемы на пути к Одессе. Какие летательные аппараты могут придать Днепровской флотилии и на что они способны — в материале «Известий».

Вертолеты не помешают

Днепровской флотилии придадут военно-транспортные вертолеты и самолеты, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут применяться в десантных операциях, а также для перевозки грузов. Конкретные типы вертолетов и самолетов, которые будут работать в интересах флотилии, будут определены позднее.

— Вероятно, туда могут войти вертолеты серии Ми-8/Ми-17, боевые и транспортно-боевые Ка-29, — предполагает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Нужно будет перебрасывать разведывательно-диверсионные группы на другой берег Днепра. Если мы готовимся форсировать Днепр, то вертолеты не помешают. Также это нужно для борьбы с различными целями врага, в первую очередь с катерами. Не исключено, что флотилии придадут самолеты Ан-26 — рабочую лошадку наших вооруженных сил.

Занятия бойцов спецназа Росгвардии по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8 в Татарстане Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

По мнению эксперта, авиация необходима при действиях в районе Днепро-Бугского лимана.

— Если такое решение принято, это должно быть эффективным. Однако действовать придется в зоне работы ПВО противника. Это требует очень высокой подготовки экипажей. Сами по себе полеты над водой требуют особого мастерства. Создание новых формирований указывает на то, что мы готовимся освобождать Одессу. А за Днепром до Одессы там большое количество озер и других водоемов. В годы Великой Отечественной войны через них даже десанты проводили.

Вертолеты Ми-8 АМТШ на запасном аэродроме Воздвиженка во время летно-тактического учения на Черниговской авиабазе в Приморском крае Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ми-8 в современной модификации АМТШ — транспортно-штурмовой вертолет, предназначенный для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Может применяться и для проведения спасательных операций, использоваться в десантном, транспортном, боевом или санитарном вариантах. Имеет неофициальное название «Терминатор», под этим обозначением он был продемонстрирован в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России был принят в 2009 году.

Максимальная скорость — 260 км/ч, максимальная взлетная масса — до 13 000 кг, дальность действия — 465 км, практический потолок — 6000 м. Может нести до 36 десантников, или 12 носилок с сопровождающими, или 4 т груза в кабине или на подвеске.

Вертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму. 2021 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Ка-29 — многоцелевой транспортно-боевой вертолет. Предназначен для повышения мобильности и эффективности десантных операций на водных акваториях, уничтожения бронированных надводных и наземных целей. Призван обеспечивать перевозку с корабля на берег и наоборот грузов и подразделений десанта, его огневую поддержку днем и ночью при различных погодных условиях. Построен на базе боевого противолодочного Ка-27, имеет два варианта применения: боевой и транспортный. Вертолеты Ка-29 поступили на вооружение ВМС России в 1995 году.

Максимальная взлетная масса — 11 500 кг, максимальная скорость — 280 км/ч, практическая дальность — 800 км, практический потолок — 5000 м, экипаж — два человека, полезная нагрузка — 16 человек, или четверо носилок и шесть сидячих раненых, или 2 т груза в кабине или 4 т на подвеске.

Новая флотилия

О создании Днепровской речной флотилии заявил 20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме нее будут сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров.

В основном действовать флотилия будет на Днепре и в Днепро-Бугском лимане, а займется тем же, что и ее предшественница в годы Великой Отечественной войны: будет вести борьбу с катерами противника, высаживать десант, создавать плацдармы, а возможно, и форсировать Днепр.

Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости

Днепр стал ареной ожесточенных боев летом 2023 года, когда ВСУ начали свое провалившееся контрнаступление. На херсонском направлении боевики на моторных лодках и катерах переправлялись на российский берег в попытках захватить и удержать плацдарм. В селе Крынки Херсонской области им это сделать удалось. Несмотря на то что военного смысла в этом плацдарме не было, а боевики несли огромные потери от огня российских войск, они в течение длительного времени перебрасывали туда подкрепления. Российские артиллеристы и операторы дронов устроили настоящую охоту на лодки, которыми под Крынки переправляли личный состав.

20 февраля этого года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что село находится под полным контролем российских войск. Министр рассказал, что в районе Крынок намечалось основное место прорыва и на этом направлении были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника.

Военнослужащие у берегового самоходного артиллерийского комплекса А-222 «Берег» на полигоне на черноморском побережье Краснодарского края во время учений экипажей береговых ракетно-артиллерийских комплексов в Краснодарском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее «Известия» сообщали, что в составе флотилии будут в том числе нести службу 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Кроме того, в ее составе уже формируются подразделения морской пехоты и спецназа.

«Берег» — это самоходный артиллерийский комплекс с орудиями 130-мм калибра, обнаруживает и поражает надводные цели, способные передвигаться со скоростью свыше 100 узлов (185 км/ч), а также наземные цели, в том числе высадившийся десант противника.

Боекомплект состоит из 40 выстрелов, включая фугасные и осколочные снаряды. Шасси — четырехосный полноприводный вездеход с дизельным двигателем мощностью 525 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч. Запас хода по топливу — 850 км. Экипаж состоит из восьми человек. Каждый комплекс состоит из дивизиона с тремя батареями и включает центральный пост и две машины обеспечения боевого дежурства. Центральный пост оснащен радиолокатором и оптико-электронной станцией, которые производят расчет координат цели и выдают данные для стрельбы. Орудие для комплекса было разработано на основе пушки из состава корабельной скорострельной установки АК-130. Дальность стрельбы до 23 км.

Алексей Михайлов

Роман Крецул