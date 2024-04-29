На Поклонную гору в Москве продолжают привозить поверженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди трофеев — танк Leopard 2A6 немецкого производства. В распоряжении «Известий» есть кадры с монтажа выставки.

На экспозицию также привезли украинский танк Т-72, который российские военнослужащие захватили в зоне проведения спецоперации.

Ранее, 25 апреля, трофейную технику НАТО, которую захватили российские военные, привезли на Поклонную гору. В частности, речь идет о шведской боевой машине пехоты (БМП) CV90 и американском бронетранспортере International MaxxPro.

24 апреля сообщалось, что на Поклонной горе были замечены грузовики с трофейной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенной странами Североатлантического альянса.

Позднее Минобороны России сообщило о проведении в мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выставка на Поклонной горе заслуживает большого внимания. Он также назвал экспозицию трофейной техники блестящей идеей и выразил уверенность в том, что она вызовет интерес у россиян.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.