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Известия.ru

Танк Leopard привезли на выставку трофейной техники в Москве

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На Поклонную гору в Москве продолжают привозить поверженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди трофеев — танк Leopard 2A6 немецкого производства. В распоряжении «Известий» есть кадры с монтажа выставки.


На экспозицию также привезли украинский танк Т-72, который российские военнослужащие захватили в зоне проведения спецоперации.

Ранее, 25 апреля, трофейную технику НАТО, которую захватили российские военные, привезли на Поклонную гору. В частности, речь идет о шведской боевой машине пехоты (БМП) CV90 и американском бронетранспортере International MaxxPro.


24 апреля сообщалось, что на Поклонной горе были замечены грузовики с трофейной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенной странами Североатлантического альянса.


Позднее Минобороны России сообщило о проведении в мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставки трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО).


По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выставка на Поклонной горе заслуживает большого внимания. Он также назвал экспозицию трофейной техники блестящей идеей и выразил уверенность в том, что она вызовет интерес у россиян.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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