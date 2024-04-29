В боевом воздушном шаре: какое применение в зоне СВО нашли аэростаты

Как воздушные шары и дирижабли используются в военных целях

В ходе боевых действий на Украине неоднократно отмечалось применение экзотической воздухоплавательной техники. В частности, на коллегии Минобороны сообщалось об уничтожении 37 украинских воздушных шаров. Как в современных условиях на поле боя могут быть применены столь необычные и, казалось бы, совершенно мирные летательные аппараты — воздушные шары и дирижабли — в материале «Известий».

Далекое начало

Первый воздушный шар, созданный братьями Монгольфье, совершил свой полет в далеком 1783 году. За 200 с лишним лет воздухоплавание — полет на аппаратах легче воздуха — пережило подъем и развитие, а потом и спад интереса с появлением авиации.

Первый воздушный шар, созданный братьями Монгольфье Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня можно выделить два больших класса воздухоплавательных аппаратов — воздушные шары и дирижабли. Первые перемещаются свободно и по воле ветра, а дирижабли оснащены двигателями и передвигаются в пространстве самостоятельно. И те, и другие бывают тепловыми — поднимаются в воздух за счет более легкого нагретого воздуха в оболочке, а также газовыми — наполненными гелием или водородом, которые легче воздуха.

Эпоха активного использования дирижаблей и воздушных шаров в военном деле миновала в 1920–1930-е годы. Дирижабли оказались весьма дорогими и относительно медленными, к тому же их легко легко повредить и сбить. После того как в 1937 году в Нью-Джерси потерпел крушение самый большой в мире на тот момент пассажирский дирижабль «Гинденбург», работы по созданию летающих исполинов резко свернули все страны мира.

Горящий дирижабль «Гинденбург». 6 мая 1937 года Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Использование пилотируемых воздушных шаров завершилось в военных целях еще раньше. Если еще в Первую мировую войну они использовались для корректировки артиллерийского огня и для наблюдения за полем боя, то после их полностью вытеснила авиация.

В метеорологических целях

Однако воздушные шары продолжали использовать метеорологи, в том числе военные. В состав метеорологического комплекса «Улыбка», который раньше придавался всем артиллерийским и ракетным подразделениям, входил расчет запуска воздушных шаров. Он и определял состояние атмосферы на высоте.

В середине 1950-х годов США начали программу запуска над территорией Советского Союза воздушных шаров с фотооборудованием. Официально она была названа «метеорологической», но в действительности она носила разведывательный характер. В СССР сбивали их сразу при обнаружении.

Китайский воздушный шар в небе над США. Февраль 2023 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Можно вспомнить недавний инцидент с полетом необычного китайского воздушного шара над США, который закончился 4 февраля 2023 года тем, что аэростат был сбит самолетами американской ПВО. Это был достаточно крупный стратосферный аппарат массой около 1 т. Официально Пекин заявил тогда, что это был гражданский метеозонд.

Воздушные шары в СВО

23 апреля 2024 года на коллегии Министерства обороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала боевых действий на Украине уничтожено 37 воздушных шаров. Что это могут быть за шары и как они используются ВСУ?

Метеорологические воздушные шары могут иметь несколько видов военного применения. В частности, они могут нести небольшой запас взрывчатки, которой могут бить не прицельно по нашей территории, а также выполнять отвлекающую функцию для ПВО. Оборудованные видеокамерами шары могут использоваться для разведки и наблюдения.

Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор М2У», задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

С их применением в качестве ударного средства есть определенная проблема — шар не может прилететь к тому или иному конкретному месту, только если повезет с ветром. Второй нюанс — сброс смертоносного груза. Начнем с того, что он вряд ли может быть большим в случае метеорологического зонда: 500 грамм или может быть чуть больше. Далее совершенно неприцельный сброс — либо по команде оператора, который должен иметь связь с таким шаром, а тот должен быть оборудован видеокамерой. Либо можно реализовать более сложную автоматическую систему, которая будет определять географические координаты. В любом случае, сброс взрывчатки будет неприцельным, т.е. такие шары могут применяться просто для террористических атак «на кого бог пошлет».

В случае применения шаров для отвлечения внимания ПВО они могут иметь только временный эффект — пока расчеты комплексов не научатся выделять такие цели на фоне остальных летательных аппаратов. Это, видимо, уже произошло, и мы уже умеем определять шары. И сбиваем. На всякий случай.

В целях обороны

Но воздухоплавательные аппараты можно использовать и в оборонительных целях. В 2017 году было заявлено участие концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в проекте создания дирижабля, адаптированного для размещения противоракетных радаров и оборудования контроля воздушного пространства. С учетом современного уровня развития систем навигации и электроники дирижабль может патрулировать достаточно обширные пространства и работать в качестве летающего радара. В тех же целях можно применять и привязные аэростаты.

Фото: TASS/AP/Mario Tama Источник изображения: iz.ru

Размещение радаров и оптических систем наблюдения на аэростатах и дирижаблях позволило бы создать комплексы дальнего обнаружения, размещенные на высотах от нескольких десятков или сотен метров до нескольких километров. Никакие вышки с вынесением радаров и оптики такими возможностями не обладают. Конечно, это не безопасно в зоне боевых действий, но в тылу с помощью дирижаблей и аэростатов можно создавать гибкие и мобильные рубежи противовоздушной и противоракетной обороны.

Дальше дело будет за малым — организация единой сети обмена информацией о воздушной обстановке в интересах ПВО. И, конечно, включение в эту сеть боевых комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. Задача чисто техническая и финансово не слишком затратная. В конце концов аэростаты стоят значительно дешевле самолетов. И самое главное — вполне вероятно, что работы по созданию таких систем обороны ведутся. Ждем.

Дмитрий Корнев