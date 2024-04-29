Войти
ТАСС

Spiegel: Украина запросила у германской компании более 800 разведывательных дронов Vector

269
0
0
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems.
Источник изображения: invoen.ru

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Украина запросила у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, на прошлой неделе глава немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком посетил Украину. В ходе визита, как отметил Зайбель, Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector и подал заявку в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ.

19 апреля стало известно, что производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Планируется, что компания инвестирует в производственные мощности на Украине до €6 млн в течение ближайших двух лет. Сейчас на Украине действует сервисный центр Quantum-Systems, который занимается, в частности, тренировкой специалистов, обслуживанием БПЛА, логистикой.

Германский производитель с мая 2022 года поставляет Киеву дроны типа Vector. Всего до сегодняшнего дня было передано свыше 210 таких систем, около трети из них уничтожено. До конца года планируется поставить более 500. Наращивание производственных мощностей позволит увеличить количество дронов до 1 тыс. в год, подчеркивали в компании. Как писало украинское издание "Экономическая правда", беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток.

Quantum-Systems была создана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Мюнхене. Компания имеет филиалы в США, Австралии и на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
17.06.2009
Зачет автоматом
24.02.2009
Aero India 2009
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня