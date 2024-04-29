Spiegel: Украина запросила у германской компании более 800 разведывательных дронов Vector

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Украина запросила у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, на прошлой неделе глава немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком посетил Украину. В ходе визита, как отметил Зайбель, Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector и подал заявку в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ.

19 апреля стало известно, что производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Планируется, что компания инвестирует в производственные мощности на Украине до €6 млн в течение ближайших двух лет. Сейчас на Украине действует сервисный центр Quantum-Systems, который занимается, в частности, тренировкой специалистов, обслуживанием БПЛА, логистикой.

Германский производитель с мая 2022 года поставляет Киеву дроны типа Vector. Всего до сегодняшнего дня было передано свыше 210 таких систем, около трети из них уничтожено. До конца года планируется поставить более 500. Наращивание производственных мощностей позволит увеличить количество дронов до 1 тыс. в год, подчеркивали в компании. Как писало украинское издание "Экономическая правда", беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток.

Quantum-Systems была создана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Мюнхене. Компания имеет филиалы в США, Австралии и на Украине.