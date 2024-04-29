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ТАСС

Макрон заявил, что поставки оружия из США, ФРГ и Франции укрепят оборону Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью в Сорбонне в четверг, 25 апреля 2024 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью в Сорбонне в четверг, 25 апреля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Christophe Petit Tesson

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что новые поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа в ближайшие месяцы "помогут Украине сопротивляться".

"Оружие, которое США, Франция, Германия поставят Киеву в ближайшие месяцы, позволит Украине более эффективно сопротивляться", - сказал Макрон в беседе с французской молодежью, его слова приводит эльзасский новостной портал DNA.

По его словам, единственным выходом из украинского конфликта "является установление долгосрочного мира, который основан на уважении международного права и прав народов".

"Победа России и капитуляция Украины привели бы к дестабилизации ситуации на десятилетия для Румынии, Молдавии и Польши. На карту поставлены наша безопасность и будущее Европы", - заявил французский лидер. 

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Молдавия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
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