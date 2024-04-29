Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутниковой системы "Арктика-М"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о завершении летных испытаний гидрометеорологического спутника "Арктика-М" №2. Его прием в эксплуатацию означает создание в РФ первой в мире космической системы для наблюдения за Арктикой, сообщили в Роскосмосе.

"Государственная комиссия приняла решение о завершении испытаний с приемом в эксплуатацию космического аппарата "Арктика-М" №2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов "Арктика-М" №1 и №2", - говорится в сообщении.

Там отметили, что первый спутник "Арктика-М" был выведен на орбиту в феврале 2021 года, а второй - в прошлом декабре. Вместе они составляют систему, обеспечивающую непрерывное наблюдение арктического региона.

Космические аппараты "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутников на всех этапах их автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования одного аппарата составит семь лет.

Также спутники "Арктика-М" могут ретранслировать сигнал от аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Данная система обеспечивает предоставление точных своевременных данных о бедствии и его местоположении. Информация передается региональным службам поиска и спасения для оказании помощи попавшим в беду людям.