Надежды Киева на западное "вундерваффе" рухнули. После германских "Леопардов" и французских АМХ-10 с фронта бегут "Абрамсы". Они не выдержали столкновения с реальностью, в которой вместо американской авиации в воздухе господствуют российские дроны. К такому поставленные США танки оказались не готовы — и тем самым нанесли катастрофический удар по имиджу всего ВПК Америки.

"Обстановка на поле боя существенно изменилась, особенно из-за повсеместного применения российской армией разведывательных и ударных беспилотников, — подчеркивает агентство The Associated Press, первым сообщившее об отводе "Абрамсов". — Из-за применения этих средств Украине трудно защитить свои танки, так как беспилотники ведут на них охоту и быстро обнаруживают, после чего по ним наносят удары дроны-камикадзе и артиллерия. Пять из 31 "Абрамса" уже подбиты в результате российских ударов".

В отличие от советских и российских танков, созданных с учетом опыта Великой Отечественной войны, американские машины строились под другие условия. Доктрина США предполагала, что действовать их войскам придется в условиях превосходства в воздухе. И события последних трех десятилетий подтверждали верность такого решения.

Еще бы! Ни одну войну или военную операцию НАТО во главе с Америкой не вели против равного им по силе противника. Ирак (причем дважды), Ливия, Сирия, Югославия — везде натовская техника действовала именно в таких условиях, на которые была рассчитана. На Украине ситуация оказалась иной. Хитромудрые планы НАТО рухнули при столкновении с реальностью, в которой противник во многом превосходил ВСУ. Ведь украинские военные, как и вся Украина, сделали ставку на западные армейские лекала. И получили армию, не способную к классической полевой войне.

"Широкое применение дронов в вооруженном конфликте на Украине привело к тому, что "сейчас нет открытой местности, по которой можно спокойно перемещаться, не опасаясь быть обнаруженным", рассказал в четверг репортерам один высокопоставленный представитель военного ведомства, — сообщает АР. И продолжает: — Пока американские танки выведены с передовой, и американцы будут работать с украинцами над изменениями в тактике действий".

Интересное кино! "Абрамсам" дроны мешают действовать на открытой местности, а российским танкам — нет. Почему же? Да потому, что, повторимся, русская школа танкостроения учитывала опыт последней мировой войны. И создавала машины, готовые к действиям в любых условиях. Даже когда противник имеет преимущество в воздухе. А когда оказалось, что главная опасность — беспилотники, наши военные просто придумали противодроновые "мангалы".

Это еще не все. Оценив уроки первых месяцев СВО и сделав выводы, российский ВПК решил возобновить выпуск Т-80. Новая модификация называется Т-80БВМ и во многом превосходит прародителя. А его на Западе, напомним, считали лучшим среди основных боевых танков — главных рабочих лошадок современных конфликтов.

"В сентябре 2023 года российские государственные СМИ сообщили, что танковый завод "Омсктрансмаш" возобновит производство основного боевого танка Т-80, при этом сообщалось, что боевые возможности этого класса произвели сильное впечатление как на личный состав, так и на представителей Министерства обороны, — отмечает американский Military Watch Magazine. — Т-80 был, безусловно, самым дорогим и боеспособным классом танков в Советской Армии, и, несмотря на втрое бóльшую стоимость, чем у Т-72, благодаря обширным закупкам Т-80 сформировал костяк бронетанкового парка 1980-х".

В 1990-х именно дороговизна выпуска и обслуживания привела руководство России к идее прекратить выпуск "восьмидесятки". С этим были категорически не согласны военные. Теперь они берут реванш, причем при полной поддержке сверху.

Перспектива появления Т-80БВМ на поле боя всерьез напугала и ВСУ, и НАТО. Кстати, весьма вероятно, что именно опасность встречи с модернизированным "восьмидесятым" и есть истинная причина отвода "Абрамсов" с линии фронта. Очевидно, что они не выдержат прямого столкновения с российской машиной.

Впрочем, такое же будущее у всех натовских бронемашин, поставленных Украине за минувшие два с лишним года. Причина одна и та же: просчеты в тактике и стратегии, под которые они спроектированы. Потому-то ни "Леопарды", ни АМХ-10, ни "Мардеры", ни "Брэдли" не сумели не то, что изменить ход боевых действий, но даже всерьез помочь украинским войскам.

И так будет не только на земле. Американские F-16, что так ждут на Украине, станут очередным "чудо-оружием", на которое возложены особые надежды — и которое их ни за что не оправдает. Потому-то Запад и не торопится гробить дорогие игрушки по прихоти киевской хунты.

А придется. Потому что обещано. И вот уже Бельгия, получившая гарантии замены старых F-16 на новые F-35, обещает поставить не нужные ей истребители Киеву. Несмотря на то, что американские инструкторы в шоке от неспособности украинских пилотов освоить эту технику.

Если российским военным выпадет такая удача, один из этих истребителей однажды станет нашим трофеем. И пополнит богатейшую коллекцию западной техники, не выдержавшей противостояния с российской. Ее можно увидеть в парке "Патриот", а с 1 мая — в Москве на Поклонной горе — бок о бок с трофеями, захваченными Красной армией во время Великой Отечественной войны.

Решение логичное. Кресты, что нарисованы на полученной с Запада технике ВСУ, один в один повторяют "балкенкройцы" на бортах вермахтовских танков. Это наголову разбивает аргументы о якобы отсутствии нацизма на Украине. Россия помнит, кто и зачем на танках с такими крестами пришел на нашу землю почти 90 лет назад — и с какими целями. Такие же цели преследуют сегодняшние нацисты из ВСУ и тербатов, обожающие накалывать себе свастики и носить на форме шевроны эсэсовских полков и дивизий.

Очевидная для России параллель так напугала Запад, что там подняли настоящий вой вокруг выставки украинских трофеев. Затрофеивание западной техники российскими военными там называют "грабежом", а ее демонстрацию— "пропагандой". "Путин разрешил немецким танкам проехать по Москве. Пропагандистское шоу, чтобы (якобы) отпраздновать Победу над гитлеровской Германией в разгар конфликта России и Украины", — захлебывается желчью главный редактор германского BildЮлиан Рёпке.

Да, это — пропаганда. И у России для нее намного больше оснований, чем у западных стран, устроивших в прошлом году шоу из единственного попавшего в руки российского Т-72. Обгоревший танк долго возили по Европе, выставляя то в Берлине, то в Амстердаме. И всякий раз старались побыстрее увезти, потому что европейцы, которые еще помнят, что своей свободой от гитлеровского режима обязаны таким же танкам с красной звездой на броне, заваливали машину гвоздиками. Они-то понимали, что покрытый окалиной исполин — символ не слабости русских, а их мужества и стойкости.

Немецкие, французские и американские танки и бронемашины на Поклонной горе — символ именно поражения. Особенно обидного для Запада, потому что он попытался стравить два братских народа, но проиграл. А еще потому, что в Москве никто не придет к пятнистым монстрам, чтобы положить на них гвоздику. В нашей стране "балкенкройцы" — знак не героев, а убийц.

Антон Трофимов