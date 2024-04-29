"Драматичное выступление": Макрон выписал свой рецепт "умирающей Европе" (Advance, Хорватия)

Advance: концепция Макрона о воинственной и сильной Европе ошибочна

Европа должна немедленно реагировать, если хочет выжить в меняющемся мире, заявил наловчившийся делать драматичные заявления Макрон. Как пишет Advance, французский президент не может признать того факта, что континент преображается. Эти изменения за пределами намеченного пути и есть для него "смерть".

Д. Марьянович

За годы у власти французский президент Эммануэль Макрон уже наловчился делать драматичные заявления. Так, однажды он заявил, что НАТО пребывает в состоянии клинической смерти, и сказал он это в удобный для себя момент, когда у власти в США стоял Дональд Трамп. А в феврале текущего года Эммануэль Макрон так же драматично заявил, что Европа "не может исключить" возможности отправить войска на Украину, что вызвало бурную и почти полностью негативную реакцию.

И вот Эммануэль Макрон опять, накануне важных выборов в Европейский парламент, возвращается к своему прославленному стилю. Выступая в зале университета Сорбонна, французский президент говорил на протяжении двух часов. Главной темой его выступления было следующее: Европа должна немедленно реагировать, если хочет выжить в мире, который меняется.

"Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа смертна. Она может умереть. Все зависит от нашего выбора, и сделать его нужно немедленно", — заявил Эммануэль Макрон.

Конечно, французский президент просто не может принять тот факт, что Европа меняется, преображаясь в нечто новое. Для него изменения за пределами намеченного пути и есть "смерть".

С одной стороны, Макрон — этим он тоже прославился — призывает к укреплению европейской самодостаточности в обороне и экономике. Иными словами, он призывает к большей независимости от Соединенных Штатов Америки. Что любопытно, Эммануэль Макрон говорит об этом сейчас, когда реальна перспектива возвращения к власти в США Дональда Трампа. Ведь то же самое президент Франции говорили и ранее, и именно когда у власти стоял Трамп. Однако когда в 2020 году к власти вернулся представитель типичного американского истеблишмента Джо Байден, у Макрона сразу исчезли претензии и к американскому влиянию в Европе, и к НАТО, которому он больше не приписывал "клиническую смерть".

Поскольку нынешнее выступление отнюдь не первая речь Эммануэля Макрона на эту тему, можно заключить, что его позиция очень зависит от того, какая повестка сейчас доминирует, и он, несомненно, склоняется к ней.

Кроме того, стоит отметить, что его речь прозвучала всего за несколько недель до выборов в Европейский парламент. Многие полагают, что тем самым Макрон пытается оживить весьма слабую кампанию его партии "Возрождение", которая очень отстает от своего соперника — партии Марин Ле Пен.

Партии Макрона пришлось вступить в широкую либеральную коалицию под названием "Вместе". Несмотря на союз восьми партий, по последним опросам, они пользуются поддержкой всего 17,5% избирателей. В то же время рейтинг правой партии "Национальное объединение" Ле Пен достигает 31,5%. Иными словами, "Национальное объединение" может обойти партию Макрона на предстоящих выборах.

С пессимизмом оценивая способность Европы отвечать на "изменение парадигмы", с которым, как утверждает Макрон, мир сейчас столкнулся, президент Франции сказал, что из-за враждебности России, недостаточной включенности США и конкуренции Китая Европейский Союз рискует "угодить в тиски и маргинализироваться".

"Эра, когда ЕС покупал энергию и удобрения у РФ, передавал свое производство Китаю и зависел от США в плане безопасности, закончилась", — сказал он.

Далее, как бы предлагая ответ, он призвал европейских лидеров подготовиться к "важному стратегическому решению" в обороне и экономике, заявив, что теперь главное для европейских интересов — здоровый протекционизм.

"Европа должна выстроить надежную независимую оборону", — сказал он, добавив, что это нужно, чтобы она "могла вступить в войну и без помощи США".

Он добавил, что европейские войска не нужно объединять, но нужно ставить им общие цели, например, в виде создания единого щита ПРО по всему континенту. Также Эммануэль Макрон призвал к созданию европейской военной академии.

"Поскольку Китай и США больше не уважают правила международной торговли, жизненно важно, чтобы ЕС боролся сам за собственные интересы. Мы не можем быть единственными, кто соблюдает правила. Мы слишком наивны", — отметил он.

Что касается его заявления, сделанного в феврале, когда он не исключил отправки войск на Украину, то вчера он сказал, что "стратегическая двусмысленность" является важной частью нового геополитического порядка. "Зачем нам раскрывать пределы своих возможностей?" — заметил Эммануэль Макрон.

"Европа должна показать, что она не просто вассал Соединенных Штатов Америки…что мы балансирующая сила, которая отвергает биполярный мир. Мы не просто маленькая часть Запада", — подчеркнул президент Франции.

Также, по его словам, одна из серьезнейших угроз для существования Европы — ее собственная деморализация. "Европа может умереть сама по себе, — сказал он. — Риск в том, что мы все привыкли недооценивать самих себя".

"Поэтому я призываю европейцев вновь принять ценности, которые сделали континент особенным. Мы не такие, как остальные. Мы никогда не должны забывать об этом. Европа не просто кусок земли — это концепция человечества", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Все это очень и крайне неприятно напоминает типичные американские заявления о так называемой "американской исключительности". Речь об идеологии, которая, как ее ни маскировали, по своей сути является опасной, ксенофобской, империалистической и милитаристской. Многочисленные американские войны наглядно демонстрируют последствия этой идеологии. Эммануэль Макрон, по-видимому, хотел бы скопировать модель и перенести ее на Европу. При этом он понимает, что вассальный статус Европы в отношениях с США, — серьезное препятствие к реализации этой задумки. (Правда, как я уже писал, вассальный статус не мешает Макрону, когда, по его мнению, не время возмущаться, и движут им в эти моменты исключительно французские, а не европейские интересы.)

Кроме того, слова о том, что Европа "особенная", конечно, справедливы, но не в том смысле или не только в том, о котором говорит французский президент. Ведь Европа — колыбель колониализма, тяжелой и жестокой эксплуатации остального мира. Вспомним, что именно Франция была одним из лидеров этого порядка при всех ее прогрессивных достижениях, которые у нее не отнять, но которые ее и не оправдывают. Сейчас постепенно освобождаются некоторые страны Западной Африки, которые еще долго после формального обретения самостоятельности оставались под косвенным французским экономическим и политическим контролем. Восстания в таких странах, как Буркина-Фасо, Нигер, Мали, и даже демократический переворот в Сенегале показывают ослабление французского влияния, а значит, и ограничение возможностей Парижа эксплуатировать эти бедные, но богатые ресурсами, африканские страны.

Понятно, что французскую элиту устраивает нарратив о том, что все это происходит из-за "российского влияния", хотя это мнение далеко от истины. Более того, тут снова кроется глубокое унижение местных народов и их воли к суверенитету.

Европе действительно нужно меняться. Некоторые важные изменения упомянуты в речи Макрона, но только фрагментарно, не полностью и в ряду новых проблем, которые не нужны Европе.

Эммануэль Макрон популистски заявляет, что Европа должна быть готова "воевать сама". На самом деле это даже не популизм, так как европейский народ не хочет войны. Это элиты, которые им управляют, вероятно, жаждут ее. Эммануэль Макрон в своей речи не оставляет ни шанса идее о том, что Европе нужен стабильный мир,что ей нужно заканчивать текущие войны и предотвращать новые. Его "рецепт" для вооруженного конфликта на Украине — еще большая эскалация. Для него неприемлема мысль о том, что Россию и Украину, надавив на них одинаково, следует склонить к прекращению конфликта и признанию положения, в котором ни одна из них не достигнет своих целей, но которое принесет мир. И то, что в глазах Макрона такой мир выглядит "российской победой", только его проблема, обусловленная недальновидностью. Ведь "российская победа" может оказаться куда ярче, а украинское поражение — куда тяжелее, если вооруженный конфликт продолжится.

Проблема отнюдь не в том, что европейцы "наивны". Нет. Их проблема — в дефиците демократии, то есть в отсутствии политических сил, которые были бы настроены по-настоящему против войны. Их или нет, или делается все, чтобы их дискредитировать. В такой ситуации народ выберет даже тех, кто хоть чем-то отличается от доминирующего либерального милитаризма, который так ярко воплощает Эммануэль Макрон. Для него это будет политическое поражение, как и, вероятно, для всей его концепции номинально сильной, но глубоко ошибающейся Европы. Кроме тог, его позиция в духе "Европа — это я" не найдет понимания ни во Франции, ни тем более за ее пределами.