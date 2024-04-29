Американист: визит Блинкена в Китай не увенчался успехом

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Американист Блохин: Блинкену не удалось оторвать Китай от России

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР не увенчался успехом, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik американист, политолог Константин Блохин.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай нельзя назвать успешным, поскольку основная цель поездки – внести разногласия в отношения Пекина и Москвы – не была достигнута, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. В интервью американской радиостанции NPR он назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные меры, чтобы остановить это сотрудничество.

[cloud=bc]"Очевидно, что Блинкен – не Киссинджер, и повторить опыт Киссинджера по отрыву Китая от Советского Союза, а в данном случае от России, у Блинкена не получилось. Задача США заключалась в том, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, заставить Китай поменять свою позицию по российской специальной военной операции на Украине и в целом по российско-китайским отношениям. Но очевидно, что все эти попытки были тщетны, потому что в Китае прекрасно понимают, что если разберутся с Россией, следующим на очереди будет Китай. Тем более что Китай в документах стратегического планирования Соединенных Штатов имеет статус экзистенциального вызова и угрозы национальной безопасности. Поэтому никаким успехом не увенчался этот визит", – сказал Константин