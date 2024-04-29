В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО

Захарова назвала учения НАТО элементами гибридной войны против России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва наблюдает за проходящими маневрами Североатлантического блока и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России.

"Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.