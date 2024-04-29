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ЦАМТО

Посольство: Россия готова вернуться к переговорам с Индонезией по поставке Су-35

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Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 27 апреля. Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией по закупке российских истребителей Су-35, если Джакарта разделит это намерение.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов.

Как напоминает агентство, сделка по закупке российских истребителей Су-35 на сумму в 1,1 млрд. долл., о которой велись переговоры с 2018 года, так и не состоялась. Индонезийская пресса писала, что причиной стало давление США и угроза экономических санкций.

"Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой",… мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом", – отметил М.Лукьянов на брифинге посольства Индонезии в Джакарте. Слова дипломата приводит индонезийский журнал Tempo.

В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
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