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Известия.ru

Военный эксперт рассказал, сколько «самолет Судного дня» может находиться в воздухе

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Источник изображения: Фото: Commons.wikipedia.com

Эксперт Никулин: «самолет Судного дня» может находиться в воздухе более недели

«Самолет Судного дня» может оставаться в воздухе более недели. Об этом 27 апреля «Известиям» рассказал политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее в этот день зарубежные СМИ сообщили, что военно-воздушные силы США заключили контракт на $13 млрд с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4B — нынешний «самолет Судного дня».

«Такие самолеты летают на достаточно большой высоте — свыше 10 км. Поэтому, даже если на земле происходит серия взрывов либо какая-то очень крупная катастрофа, допустим, связанная с извержением вулкана, он достаточно высоко и долго может находиться в воздухе. При дозаправке вообще несколько суток, может даже более недели. И за всё это время все системы правительственной связи должны быть в полном рабочем состоянии», — заявил Никулин.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, указал на то, что такие самолеты, хоть и имеют возможность долго находиться в небе, не будут этого делать, так как при ядерной войне за ними будут охотиться.

«Безусловно, для них должны быть воздушные танкеры, которые будут дозаправлять самолет в воздухе. Я не думаю, что это может продолжаться очень долго, потому что ракетно-ядерная война быстро заканчивается, потому что удары выводят из строя не только системы управления государством, но и крупнейшие жизненные центры любого государства. Так что продолжать боевые действия в этих условиях практически нереально. Поэтому этот самолет долго в воздухе не будет находиться, тем более что через спутниковую разведку его обнаружить не сложно и, безусловно, за ним будут охотиться», — сказал он.

Ранее в этот день бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что «самолет Судного дня» предназначен для президента страны на случай ядерной атаки.

22 апреля экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией некоторые неопытные американские чиновники могут попытаться убедить президента США Джо Байдена применить ядерное оружие.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение».

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