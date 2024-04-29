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РИА Новости

Импортозамещенный SJ-100 прилетел в Жуковский для подготовки к испытаниям

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Импортозамещенный SJ-100
Импортозамещенный SJ-100.
Источник изображения: © Фото : ОАК

Опытный образец SJ-100 прибыл в Жуковский для подготовки к летным испытаниям

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Опытный образец импортозамещенного самолета Superjet 100 (SJ-100) прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").

"Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet 100, разработанный ПАО "Яковлев", завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в город Жуковский. Здесь лайнер будут готовить к летным сертификационным испытаниям", — уточнили в ОАК.

Самолет, собранный в производственном центре "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Жуковский, пролетев около шести тысяч километров с промежуточной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево.

Замгендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский, слова которого приводит корпорация, отметил, что завершение заводских доводочных испытаний — это важный этап программы, который предваряет начало сертификационных испытаний.

"В целях ускорения сертификации мы осуществляем полеты на первом опытном образце с франко-российскими двигателями SaM146. При этом остальные ключевые системы самолета, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения, на этом SJ-100 уже российские", — сказал он.

Когда двигатель ПД-8 пройдет запланированные дополнительные испытания, к полетам присоединятся еще два опытных борта.

"Всего нам предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров", — резюмировал замгендиректора ОАК по гражданской авиации.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова SJ-100 перебазировали в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где машина пройдет подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний.

Заслуженный летчик-испытатель Леонид Чикунов, пилотировавший самолет, отметил, что перелет прошел отлично и нареканий по работе бортовых систем нет.

"Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету — на эшелоне 11 километров и скорости свыше 800 километров в час. Также мы выполнили посадку в аэропорту Толмачево, что говорит о высокой степени готовности этой машины. Теперь мы должны подтвердить ее высокие характеристики в ходе летных сертификационных испытаний", — сказал он.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

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  • В новости упоминаются
Продукция
SaM-146
Компании
ЛИИ им. Громова
ОАК
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