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ТАСС

В ВСУ заявили, что не будут "прятать" танки Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Украинские военные не будут "прятать" американские танки Abrams, заявили в 47-й отдельной механизированной бригаде, на вооружении которой стояла эта техника.

Накануне в Пентагоне отказались комментировать информацию об отводе Abrams с поля боя и заявили, что украинцы сами должны говорить о том, как они "применяют свои танки Abrams".

"Мы точно не собираемся прятать [Abrams]. <...> Но с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные силы Украины, это не то, что мы будем комментировать публично", - говорится в сообщении бригады в ее Telegram-канале. Запись сопровождается картинкой с фрагментом новости про отвод танков, на которой написано слово Fake.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников информировало, что ВСУ перестали использовать танки Abrams, поставленные Соединенными Штатами, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Сообщалось, что Вашингтон вместе с украинской стороной работает над новой тактикой после того, как ситуация на поле боя "существенно изменилась" из-за активного использования российскими войсками беспилотников. Затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он отметил, что дорогостоящие Abrams становятся легкой добычей "дрона за несколько тысяч долларов". По словам депутата, "неподходящим для классического использования" стал 31 американский танк. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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