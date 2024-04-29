Пентагон планирует направить перспективные штурмовые самолёты дальнего действия в боевые подразделения в 2031 финансовом году

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Боевые подразделения армии США получат перспективные штурмовые самолеты дальнего действия в 2031 финансовом году. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на командование армейской авиации США.

Перенос срока реализации плана связан с протестами компании Lockheed Martin из-за того, что военное ведомство отдало предпочтение модели конвертоплана Textron Bell, а не модели Sikorsky. Как известно, Bell является дочерней компанией Textron, а Sikorsky — дочерней компанией Lockheed Martin.

Военные в конечном итоге остановились на Bell, после чего представители Sikorsky подали соответствующую жалобу в счётную палату американской администрации. Однако генерал-майор Уолли Рюген, отвечающий за реализацию программы, утверждает, что работа над реализацией поставленных задач продолжается.

Как отметил генерал, в испытаниях будут участвовать действующие офицеры и сержанты армейской авиации, что позволит быстро определить соответствие предлагаемых прототипов потребностям вооруженных сил. В свою очередь, вице-президент Bell по стратегическим направлениям Джефф Шлёссер отметил, что компания продолжает работу над предварительным проектом серийной версии будущего дальнего штурмового самолета. Сейчас все зависит от того, станет ли предлагаемая компанией программа официальной, поддержанной министерством обороны страны.

В течение ближайших двух лет компания обещает представить два виртуальных прототипа. Они будут выглядеть также, как будет выглядеть и сам серийный самолет. Одновременно компания создает инфраструктуру для последующих испытаний самолета.