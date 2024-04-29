Войти
ТАСС

СМИ: F-16 на Украине ждет испытание передовыми системами ПВО РФ

232
0
0
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото.
Источник изображения: topwar.ru

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Поставленные Украине западными партнерами истребители F-16 ожидают "самые опасные бои в их истории". Об этом сообщил портал Business Insider.

По его информации, "небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16", так как "эти самолеты столкнутся с российскими передовыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух - воздух". Ожидается, что Украина получит "долгожданный парк истребителей F-16" летом 2024 года. Портал указывает, что "самолеты американского производства в течение последних нескольких десятилетий выполняли боевые вылеты по всему миру", однако, согласно мнению бывших американских военных летчиков, " Украина станет главным боевым испытанием этого самолета".

Российские и зарубежные специалисты и официальные лица (включая украинских) скептически относятся к перспективам получения Украиной F-16 для боевых действий.

Так, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заметил, что F-16 является стандартной целью для российских средств ПВО - в частности, дальнобойных С-300В4 и С-400. Из-за этого применяться западный истребитель будет с дальних рубежей, из глубины территории Украины. "То есть, будут стараться запускать ракеты аналогично Су-24, переоборудованным под носители ракет Storm Shadow, SCALP, - не входя в зону действия зенитных систем. Но даже при этой тактике мы такие самолеты все равно сбиваем", - рассказал эксперт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
SCALP
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Су-24
Похожие новости
05.03.2024
Непередаваемая сила: повлияют ли американские истребители F-16 на ход СВО?
09.10.2023
Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине
22.08.2023
Эксперты: инфраструктуру для F-16 на Украине будут уничтожать на этапе строительства
28.09.2020
Возможна ли очередная война между Россией и Турцией
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
05.09.2011
Главная составляющая МАКСа-2011 – военная
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня