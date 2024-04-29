СМИ: F-16 на Украине ждет испытание передовыми системами ПВО РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Поставленные Украине западными партнерами истребители F-16 ожидают "самые опасные бои в их истории". Об этом сообщил портал Business Insider.

По его информации, "небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16", так как "эти самолеты столкнутся с российскими передовыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух - воздух". Ожидается, что Украина получит "долгожданный парк истребителей F-16" летом 2024 года. Портал указывает, что "самолеты американского производства в течение последних нескольких десятилетий выполняли боевые вылеты по всему миру", однако, согласно мнению бывших американских военных летчиков, " Украина станет главным боевым испытанием этого самолета".

Российские и зарубежные специалисты и официальные лица (включая украинских) скептически относятся к перспективам получения Украиной F-16 для боевых действий.

Так, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заметил, что F-16 является стандартной целью для российских средств ПВО - в частности, дальнобойных С-300В4 и С-400. Из-за этого применяться западный истребитель будет с дальних рубежей, из глубины территории Украины. "То есть, будут стараться запускать ракеты аналогично Су-24, переоборудованным под носители ракет Storm Shadow, SCALP, - не входя в зону действия зенитных систем. Но даже при этой тактике мы такие самолеты все равно сбиваем", - рассказал эксперт.