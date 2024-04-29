NYT: США оказывали давление на Украину, добиваясь решения проблемы мобилизации

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти США оказывали давление на Украину, добиваясь решения проблемы мобилизации. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации NYT, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время визита в Киев на этой неделе оказывал давление на украинские власти, чтобы они решили проблемы, связанные с мобилизацией населения. По его словам, мобилизационные усилия страны так же важны для стабилизации фронта и перелома хода конфликта с Россией, как и артиллерия. "Украине необходимо убедиться, что у нее есть люди, необходимые для ведения боевых действий", - приводит издание слова О'Брайена.

22 апреля стало известно о решении украинских властей приостановить оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста. Позже кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях страны.

Верховная рада 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии. Зеленский в конце прошлого года заявлял, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.