Сунак заявил, что Британия будет оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в сфере безопасности до конца десятилетия. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке, опубликованной газетой The Wall Street Journal.

"Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности <...>. Теперь мы обязуемся по крайней мере на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия", - написал он. В частности, британский премьер отметил, что Лондон намерен предоставить Киеву "еще больше средств" и в результате суммарный объем выделяемой помощи составит $15 млрд.

Помимо этого, Сунак упомянул об увеличении расходов Великобритании на оборону до 2,5% ВВП. Он добавил, что, таким образом, государство выделит еще $93,6 млрд на эти цели в течение следующих шести лет. Сейчас оборонные расходы королевства составляют 2,3% ВВП.

Президент Украины Владимир Зеленский и Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в нем идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Соглашение заключено на 10 лет с возможностью дальнейшего продления или до вступления Украины в НАТО.