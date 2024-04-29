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НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан

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Фото: NASA/Johns Hopkins APL
Фото: NASA/Johns Hopkins APL.

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отправка беспилотного вертолета к спутнику Сатурна должна состояться в июле 2028 года. Общая стоимость программы составляет 3,35 миллиарда долларов, включая затраты на запуск и последующую поддержку. Из них на Dragonfly в 2025 году планируется потратить 434,6 миллиона долларов.

Издание отмечает, что из-за инфляции стоимость программы выросла почти в два раза. При этом ракету для запуска Dragonfly планируется выбрать в конце текущего года.

В феврале в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, сообщалось, что подземный океан крупнейшего спутника Сатурна — Титана, — скорее всего, является непригодной для возникновения жизни средой.

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Компании
NASA
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