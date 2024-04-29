Никарагуа присоединился к проекту китайской лунной станции

Никарагуа стал 10-й страной, присоединившейся к китайскому лунному проекту ILRS

Никарагуа присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Центральноамериканское государство стало 10-й страной, которая присоединилась к программе ILRS. Издание уверяет, что присоединение ряда стран к китайскому лунному проекту отражает усилия Пекина в отношении Глобального Юга.

Ранее к проекту ILRS присоединился Таиланд.

В апреле Словакия стала 39-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis.

В том же месяце глава НАСА Билл Нельсон в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявил, что если китайская сторона окажется на Луне раньше американской, то присвоит занятую территорию, что нельзя считать мирным использованием космоса.

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