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Военное обозрение

22 года Концерну «Алмаз-Антей»: что дальше?

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Источник изображения: topwar.ru

В этом году российский Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» отметил день своего основания в непростой геополитической обстановке.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» был создан президентским указом 23 апреля 2002 года. Тогда в единую структуру объединились десятки предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой систем противовоздушной обороны и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности действия.

Это, без преувеличения, историческое решение Президента России Владимира Путина себя полностью оправдало. Тем более, что Концерн стал первым крупным российским холдингом, созданным в рамках федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2002-2006 годы».

Источник изображения: topwar.ru

В последующие годы в Вооруженные силы РФ поступали новейшие и высокотехнологичные изделия, в том числе - зенитные ракетные системы и комплексы, различные типы РЛС, автоматизированные боевые комплексы, системы управления воздушным движением, а также различные виды продукции двойного назначения, созданные на предприятиях, объединённых известным на весь оружейный мир брендом «Алмаз-Антей».

Сегодня конструкторские бюро, научно-исследовательские организации и предприятия оборонного холдинга работают в условиях беспрецедентного внешнего санкционного и политического давления. Несмотря на это, «Алмаз-Антей» успешно выполняет государственный оборонный заказ, и вносит значимый вклад в обеспечение новейшей военной техникой подразделений зенитчиков российской группировки войск - в зоне специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

«Алмаз-Антей» обладает мощным научно-техническим потенциалом, который позволяет разрабатывать самое современное вооружение для решения задач воздушно-космической обороны. А самым главным «экзаменатором» для любых вооружений, как известно, является поле боя, и именно в зонах боевых действий отрабатываются на практике все заявленные разработчиками тактико-технических характеристики оружия.

В текущем военном конфликте на территории Украины особую значимость на поле боя приобрели различные беспилотные средства воздушного поражения – БПЛА разных типов, а также управляемые и барражирующие боеприпасы. Соответственно, резко возросла значимость боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов малой дальности.

Не случайно зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2», разработанный и созданный на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), заслуженно считается в оружейном мире лучшим ЗРК в своем классе. Его непревзойденные боевые характеристики подтверждены не только боевыми действиями в Сирийской Арабской Республике, но и в ходе 25-ти месяцев специальной военной операции на Украине.

Источник изображения: topwar.ru

Отметим также, что здесь, в Ижевске, были созданы советские зенитные ракетные комплексы семейства «Оса» и «Тор». И сегодня, кроме создания ЗРК «Тор-М2» и его модификаций, коллектив предприятия производит ряд других наименований продукции военного назначения, в том числе - учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» и боевую машину стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

По словам генерального директора Фанила Зиятдинова, такое крупное предприятие, как ИЭМЗ «Купол», не может работать без кооперации с другими предприятиями ОПК и сотрудничества с органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации.

«Свою роль здесь играет и тот факт, что «Купол» всегда выполняет свои обязательства. Это отличная основа для партнерства, - отмечает Фанил Зиятдинов. - Идеология нашей деятельности определяется Концерном «Алмаз – Антей». Я не разделяю «Купол» и Концерн – мы одно целое. Все наши службы работают в тесной спайке с соответствующими службами «Алмаз – Антея» – финансовыми, технологическими, правовыми и так далее. Всегда получаем поддержку со стороны генерального директора холдинга – Яна Валентиновича Новикова».

Источник изображения: topwar.ru

В заключении добавим, что в условиях постоянного внешнего давления Концерн «Алмаз-Антей» не только сохраняет, но и серьезно наращивает свои технологические возможности и производственные мощности.

Этого требуют вызовы времени. А фронт, в свою очередь, требует оружия и боеприпасов! И с этой важнейшей задачей справятся предприятия оборонного холдинга.

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Компании
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