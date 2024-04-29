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ЦАМТО

Hyundai Heavy Industries разработает безэкипажный надводный аппарат для ВМС Республики Корея

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Логотип Hyundai Heavy Industries
Логотип Hyundai Heavy Industries.
Источник изображения: http://www.setcorp.ru/

ЦАМТО, 27 апреля. Консорциум, образованный южнокорейскими Hyundai Heavy Industries (HHI) и LIG Nex1, выбран в качестве предпочтительного участника тендера на разработку безэкипажного надводного аппарата (USV) по проекту интеграции беспилотных систем с надводным флотом ВМС Республики Корея.

Согласно информации, опубликованной HHI 22 апреля, аппарат USV Sea Sword будет участвовать в концептуальном проекте ВМС Республики Корея "Navy Sea GHOST", который направлен на создание морской комбинированной пилотируемо-беспилотной боевой системы нового поколения (Next Generation Maritime Manned-Unmanned Combined Combat System).

Разработанный LIG Nex1 аппарат USV Sea Sword может работать как в пилотируемом, так и беспилотном режиме. При этом в пилотируемом режиме экипаж составляет три человека. Аппарат обладает уникальной особенностью держать расстояние до 500 м от отслеживаемой цели, что делает его пригодным для патрулирования гаваней.

Разработка аппарата началась в декабре 2015 года, а этап проектирования продолжался с февраля по август 2016 года. Разработка была завершена в ноябре 2016 года при бюджете в 33,2 млрд. вон (около 24 млн. долл.), предоставленном как правительством (19,5 млрд. вон), так и компанией (13,7 млрд. вон). ВМС РК проводили с использованием аппарата опытно-промышленные операции до 2017 года.

Аппарат имеет полное водоизмещение 3,3 т. Его ширина составляет 2,6 м, длина – 8 м с гидроабразивной системой и 7,3 м без нее. Высота от ватерлинии – 3,8 м, общая высота – 4,2 м.

Аппарат демонстрирует высокие ходовые качества, способен самостоятельно восстанавливать вертикальное положение с крена 60 град. и применяться в условиях волнения моря 4 балла. Может развивать скорость более 40 узлов и обеспечивает время работы более 12 часов на скорости 15 узлов с максимальной опциональной дальностью хода 12,4 км. Движение обеспечивается дизельным двигателем, соединенным с одним водометом.

Для автономной работы аппарату требуется дистанционное управление при входе и выходе из гавани, однако во время выполнения заданий он работает под ограниченным дистанционным управлением.

В состав сенсорных систем входят РЛС с дальностью обнаружения от 50 м до более 6 км, работающие в Х-диапазоне и способные идентифицировать до 128 целей в диапазоне температур от -25 град.С до +55 град.С. Гидролокационная система имеет возможность бокового обзора. Электрооптическая и инфракрасная системы могут обнаруживать цели на расстоянии до 6 км днем и 3 км ночью.

В состав систем управления входят наземные, бортовые и переносные станции дистанционного управления. Что касается вооружения, аппарат может быть оснащен одним из трех вариантов: водометом, дистанционно управляемым боевым модулем К-6 или ракетной пусковой установкой "Хенгун".

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Страны
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Проекты
БПЛА
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