На всё тяжкое: для передовой разработан универсальный наземный беспилотник

Автономная платформа может перевозить до 40 кг груза, имеет вариативную ходовую часть и системы связи

Российские разработчики создали автономную мобильную платформу, способную выполнять самые разные задачи на линии боевого соприкосновения. Ее можно использовать для доставки грузов, при развертывании полевого кабеля и сети ретрансляторов, а также в качестве дрона-камикадзе. В зависимости от обстановки аппарат может передвигаться как на колесах, так и на гусеницах — и то и другое входит в комплект. Одна из особенностей дрона — дополнительный канал управления по оптоволокну, что делает машину устойчивой к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. В условиях проведения СВО подобные автономные платформы стали необходимы, отмечают эксперты.

Несет вдвое больше собственного веса

Универсальная мобильная платформа создана по принципу конструктора — ее можно приспособить под те или иные функции.

— В частности, можно развернуть систему связи при полном ее отсутствии, причем не только в зоне боевых действий, но и в тылу. Платформу можно использовать и как средство поражения в качестве дрона-камикадзе, отправляя ее для уничтожения выбранной цели, — рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика «А-Системс».

Автономная мобильная платформа, разработанная компанией «А-Системс». Источник: Пресс-центр компании «А-Системс»

Вес изделия — около 20 кг, при этом оно может перевозить до 40 кг. Это позволяет нести боеприпас, способный уничтожить опорный пункт противника или другую наземную цель. Еще одна из возможных задач платформы — разминирование.

— Сейчас есть огромное количество территорий, на которых остаются мины, растяжки и какие-то неразорвавшиеся снаряды, а разминирование занимает годы. На этот процесс уходит очень много ресурсов и времени. Одно из решений — техническое разминирование с помощью беспилотных систем. Наша платформа позволит выполнять задачи в этой области, — пояснил представитель разработчика.

Каналы связи

Такие платформы нужны, потому что в условиях высокой насыщенности БПЛА значительная часть потерь приходится как раз на машины, которые доставляют грузы, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Последние лет десять такие устройства применялись лишь в экспериментальных случаях, только для отработки действий подобных платформ. А у нас сейчас ситуация такая, что нельзя тянуть с их разработкой, с запуском производства, потому что это ставит под угрозу жизни наших солдат. Насыщение войск большим количеством автоматизированных платформ должно значительно сократить потери, — отметил он.

Автономная мобильная платформа, разработанная компанией «А-Системс». Источник: Пресс-центр компании «А-Системс»

К техническому облику устройства есть определенные вопросы. И не совсем понятно, смогут ли их решить разработчики, полагает экс-сотрудник Международного противоминного центра ВС РФ Алексей Крот.

— Так, в системе связи у них заявлено оптоволокно. Это очень тонкий кабель, буквально чуть тоньше нитки. С одной стороны, это хорошо, но с другой — оно очень ломкое, и если будет попадание снаряда рядом, то его может перебить, и тогда связь будет потеряна. Но есть дублированная система управления по радиосвязи. Также платформа сможет проскочить противотанковую мину, но противопехотная сработает под ней. И вот этот момент, конечно, нужно как-то обдумать, — объяснил он.

Автономная мобильная платформа, разработанная компанией «А-Системс». Источник: Пресс-центр компании «А-Системс»

Каждый день — новое решение

Разработка устройства длилась довольно долгий период времени и продолжается по сей день, рассказали в компании. В ближайшее время производитель планирует интегрировать в свою платформу искусственный интеллект.

— Если где-то нет связи или что-то случилось и оператор не может отправить задание, нажать на кнопку, то с помощью ИИ машина в зависимости от заложенных вводных будет сама принимать решение, что ей делать, — рассказал представитель разработчика.

Автономная мобильная платформа, разработанная компанией «А-Системс». Источник: Пресс-центр компании «А-Системс»

Внедрение искусственного интеллекта в боевую технику безусловно перспективное направление, рассказал «Известиям» Алексей Крот.

— В частности, прилетел дрон, ты не знаешь, чей он. И просто тратишь время на то, чтобы это выяснить. Искусственный интеллект смог бы быстрее это определить, — привел пример он. — Также у бойца есть задача, в процессе ее выполнения начинает действовать адреналин, от пуль, которые мимо него пролетают, включается человеческий фактор, и где-то он начинает допускать ошибки. К сожалению, так бывает. Искусственный интеллект таким человеческим слабостям не подвержен.

Автономная мобильная платформа, разработанная компанией «А-Системс». Источник: Пресс-центр компании «А-Системс»

По словам представителя компании-разработчика, сейчас идет война технологий. Китай, США, Европа, Россия работают над тем, чтобы устройства могли выполнять свои задачи без оператора.

— Если смотреть совсем уж далеко, делая прогноз на ближайшие лет пять, думаю, что на линии соприкосновения будет серая зона, где ничего не летает, не ползает по причине работы средств РЭБ. Работа будет вестись по информации со спутника, дальше по картинке с БПЛА, которые будут давать некий видеосигнал. Но опять же они, скорее всего, не будут на радиоканале, а на другой системе управления, — подчеркнул он.

В большинстве перспективных систем вооружения будет использоваться искусственный интеллект, уверен эксперт.

Юлия Леонова