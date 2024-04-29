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Дедондер: Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца года

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
Источник изображения: EPA-EFE/ HATIM KAGHAT/ POOL

ЦАМТО, 27 апреля. Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"Мы решили поставить наши истребители F-16 Украине как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность… Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло до конца 2024 года", – сказала министр на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания правительства.

Она добавила, что окончательная дата поставок будет зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. При этом Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности, пояснила министр.

Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.

Ранее глава Минобороны заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от темпа поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.

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Бельгия
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Украина
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F-16
F-35
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