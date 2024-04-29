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ТАСС

Глава МО Британии заявил об эффективности предоставляемых Западом Украине крылатых ракет

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Крылатая ракета Storm Shadow
Крылатая ракета Storm Shadow.
Источник изображения: ©  ABACA via Reuters Connect

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Предоставляемые Украине Великобританией, Францией и Италией крылатые ракеты Taurus, Storm Shadow и Scalp продемонстрировали свою "исключительную эффективность", Германии также нужно последовать примеру трех этих стран. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс газете The Times во время посещения предприятия по сборке Storm Shadow в Стивенидже (юго-восточное английское графство Хартфордшир).

"Мы находимся в состоянии войны", - сказал глава британского Минобороны. Количество крылатых ракет у трех стран ограничено, а "у Германии их много, и их обязательно нужно предоставить [Украине]", считает Шэппс, отметивший, что "они могут внести значительный вклад" в боевые действия.

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не изменилось. Он неоднократно отвергал возможность отправки Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют намного большую дальность - 500 км. 

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
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