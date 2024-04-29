Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца пересмотреть отказ поставлять Taurus Киеву

БЕРЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что после поставки США тактических баллистических ракет ATACMS Украине канцлер Германии Олаф Шольц должен пересмотреть свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

"В этом контексте решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным", - заявил Хойсген редакционному объединению RND. "В настоящее время мы наблюдаем, как аналогичное американское оружие - ATACMS - оказывает большое влияние", - добавил он.

Обучение украинских военных навыкам обращения с Taurus, по мнению Хойсгена, можно было начать уже давно, чтобы систему можно было доставить и использовать без отправки военных Бундесвера (ВС ФРГ) - точно так же, как это было сделано с танками Leopard. Вместо этого, как заметил глава Мюнхенской конференции, такого решения придется ждать целую вечность. "Мы, европейцы, не должны сейчас сидеть сложа руки; наоборот, мы должны использовать передышку, чтобы подготовиться к долгосрочной поддержке Украины", - утверждал Хойсген.

В среду Шольц заявил, что решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не изменилось. Он неоднократно отвергал возможность отправки Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает выделение Киеву около $61 млрд, а также передачу украинским военным ракет ATACMS. 24 апреля президент США Джо Байден подписал этот закон. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, Вооруженные силы Украины смогут использовать поставленные США баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму. Издание отметило, что Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США поставками дальнобойных ракет Киеву не изменят исход специальной военной операции, Россия все равно победит, но у Украины будет больше жертв.