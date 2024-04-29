В Хорватию доставлены первые шесть истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 27 апреля. Компания Dassault Aviation 25 апреля объявила о прибытии на размещенную в Велика-Горица под Загребом 91-ю авиабазу первых шести из 12 закупленных ВВС Хорватии истребителей "Рафаль".

Перелет самолетов с предприятия Dassault Aviation в Мериньяке осуществлялся под управлением летчиков ВВС Хорватии, прошедших обучение во Франции. В церемонии встречи приняли участие президент Хорватии Зоран Миланович, премьер-министр Андрей Пленкович и министр обороны Иван Анушич.

Истребители войдут в боевой состав 191-й истребительной авиаэскадрильи 91-го авиакрыла ВВС Хорватии. Как планируется, до конца 2024 года прибудет еще несколько самолетов, а полностью эскадрилья будет сформирована к середине 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке многоцелевых истребителей "Рафаль" из состава ВКС Франции правительство Хорватии приняло 28 мая 2021 года по итогам тендера. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истекает в 2024 году.

Министерства обороны двух стран 25 ноября 2021 года в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку из состава ВКС Франции 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных), а также сопутствующего оборудования, запасных частей, вооружений, тренажеров и услуг. Одновременно был заключен контракт на логистическую поддержку в течение трехлетнего периода. Стоимость пакета составляет 1,15 млрд. евро (1,21 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться с 2021 по 2026 гг.

Передача первых двух двухместных самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года. Шестой самолет был передан в феврале 2024 года. До последнего времени истребители применялись для испытаний и обучения во Франции. На текущий момент поставлены четыре одноместных и два двухместных самолета.

Согласно графику поставки, до конца 2023 года ВВС Хорватии должны быть переданы четыре самолета, в течение 2024 года – еще четыре истребителя. Последние четыре истребителя "Рафаль" должны быть получены в начале 2025 года. ВВС Хорватии намерены эксплуатировать "Рафаль" до начала 2050-х годов.