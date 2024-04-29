Рекордный пакет американской военной помощи Украине по линии USAI

26 апреля 2024 года министерство обороны США объявило о предоставлении Украине рекордного по объему пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 6 млрд долл. Пакет выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это имущество и системы должны быть еще законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то основная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время. В принятом на днях Конгрессом США известном законе на финансирование закупок для Украины по программе USAI выделяется 13,8 млрд долл, и таким образом объявленный пакет помощи поглощает сразу более 40% этого лимита.
Пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS вооруженных сил Украины, февраль 2024 года (с) социальные сети
В данном пакете помощи финансируется закупка:
- зенитных управляемых ракет для зенитной ракетной системы Patriot;
- зенитных управляемых ракет для зенитного ракетного комплекса NASAMS;
- оборудования для интеграции западных пусковых установок, зенитных ракет и радиолокационных станций ПВО с системами ПВО Украины [видимо, в рамках известной программы создания "комбинированных" зенитных ракетных комплексов FrankenSAM];
- аппаратуры и комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам;
- высокоточных управляемых ракет для ракетных комплексов HIMARS;
- управляемых ракет с лазерным наведением [видимо, 70-мм APKWS];
- многофункциональных радиолокационных станций;
- радиолокационных станций контрбатарейной борьбы;
- артиллерийских выстрелов калибров 155 и 152 мм;
- высокоточных авиационных боеприпасов;
- барражирующих боеприпасов Switchblade;
- разведывательных беспилотных летательных аппаратов Puma;
- автомобильных тягачей;
- инженерных подрывных зарядов;
- стрелкового оружия и боеприпасов к нему;
- "компонентов для поддержки украинского производства БЛА и других возможностей";
- вспомогательного имущества, и финансирование обучения, технического обслуживания и другой поддержки.