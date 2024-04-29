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ТАСС

Польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожать танки Abrams на Украине

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Экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак
Экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: wyborcza.pl

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Армия России и впредь будет уничтожать переданные Киеву танки западного производства, в том числе американские Abrams. С таким заявлением выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Нужно помнить, что нет непобедимых танков. Россияне тоже хотят это показать. Они уничтожали [германские танки] Leopard и будут уничтожать [американские] Abrams", - отметил отставной польский военный в комментарии для портала Wirtualna Polska Tech.

Накануне депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил, что Вооруженные силы Украины отвели американские танки Abrams с поля боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками-камикадзе.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия за последние два месяца вывела из строя пять танков Abrams, еще как минимум три машины получили небольшие повреждения с начала года. Обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину "кладбищем танков" в свете уничтожения в зоне конфликта предоставленной Киеву западной бронетехники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 2 апреля, что ВСУ с января потеряли более 80 тыс. человек и 14 тыс. единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин. 

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