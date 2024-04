Польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожать танки Abrams на Украине

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Армия России и впредь будет уничтожать переданные Киеву танки западного производства, в том числе американские Abrams. С таким заявлением выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Нужно помнить, что нет непобедимых танков. Россияне тоже хотят это показать. Они уничтожали [германские танки] Leopard и будут уничтожать [американские] Abrams", - отметил отставной польский военный в комментарии для портала Wirtualna Polska Tech.

Накануне депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил, что Вооруженные силы Украины отвели американские танки Abrams с поля боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками-камикадзе.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия за последние два месяца вывела из строя пять танков Abrams, еще как минимум три машины получили небольшие повреждения с начала года. Обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину "кладбищем танков" в свете уничтожения в зоне конфликта предоставленной Киеву западной бронетехники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 2 апреля, что ВСУ с января потеряли более 80 тыс. человек и 14 тыс. единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин.