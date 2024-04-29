Войти
ТАСС

Эксперт: финские военные участвуют в подготовке ДРГ ВСУ для заброски на территорию РФ

266
0
-1
Десантно-штурмовые катера типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии
Десантно-штурмовые катера типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии.
Источник изображения: Marine Alutech Oy Ab

Также старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов отметил, что финские наемники напрямую участвуют в боевых действиях на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финские военные специалисты напрямую участвуют в боевых действиях против ВС РФ, а также в подготовке диверсионных групп ВСУ для атак на российской территории. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии офицеров ВС Финляндии, занимающихся подготовкой ВСУ на аэродроме Коротич в Харьковской области. При этом в феврале 2024 года Саули Ниинистё, занимавший на тот момент пост президента Финляндии, заявил, что финские военнослужащие не будут участвовать в конфликте на Украине.

"Помимо этих данных, была масса доказательств присутствия именно финских военнослужащих и наемников, которые говорят на финском языке, в том числе на видеозаписях. Этот язык можно отнести к редким, и сложно не идентифицировать национальную принадлежность говорящего. Они непосредственно участвовали в различных диверсионных акциях в российском приграничье. Речь уже не только о фиксации их присутствия на Украине на фотографиях, но и о фиксации их прямого участия в боевых действиях", - сказал Степанов. По его словам, судя по уже имеющимся свидетельствам, можно сказать, что финские военные специалисты напрямую участвуют как в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, так и в подготовке украинских диверсионных групп для атак на российские территории.

Действующие офицеры ВС Финляндии откомандированы на Украину по "нелегальному каналу", считает он.

Эксперт отметил, что таким образом Хельсинки как член НАТО получает боевой опыт и изучает тактику ВС РФ для планирования возможных боевых действий против России в СЗФО. Прежде всего, речь о приграничной зоне Республики Карелия, считает Степанов.

"Есть отдельный егерский полк специального назначения "Утти", который напрямую подчиняется Генштабу ВС Финляндии. Именно его инструкторы в настоящее время активно включены в работу с украинской стороной в рамках подготовки", - добавил он. Степанов уточнил, что специалисты егерских подразделений береговой охраны финских ВМС могут готовить украинские силы специальных операций, которые действуют на крымском направлении в попытках высадки на полуострове и проведения там диверсий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
28.02.2012
Белорусская армия: проблемы модернизации
25.11.2011
Кое-что про "Искандер"
24.10.2011
Стокгольмский прогноз для Москвы и Пекина
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
05.04.2007
Пока партнеры в дефиците
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня