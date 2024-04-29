Эксперт: финские военные участвуют в подготовке ДРГ ВСУ для заброски на территорию РФ

Также старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов отметил, что финские наемники напрямую участвуют в боевых действиях на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финские военные специалисты напрямую участвуют в боевых действиях против ВС РФ, а также в подготовке диверсионных групп ВСУ для атак на российской территории. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии офицеров ВС Финляндии, занимающихся подготовкой ВСУ на аэродроме Коротич в Харьковской области. При этом в феврале 2024 года Саули Ниинистё, занимавший на тот момент пост президента Финляндии, заявил, что финские военнослужащие не будут участвовать в конфликте на Украине.

"Помимо этих данных, была масса доказательств присутствия именно финских военнослужащих и наемников, которые говорят на финском языке, в том числе на видеозаписях. Этот язык можно отнести к редким, и сложно не идентифицировать национальную принадлежность говорящего. Они непосредственно участвовали в различных диверсионных акциях в российском приграничье. Речь уже не только о фиксации их присутствия на Украине на фотографиях, но и о фиксации их прямого участия в боевых действиях", - сказал Степанов. По его словам, судя по уже имеющимся свидетельствам, можно сказать, что финские военные специалисты напрямую участвуют как в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, так и в подготовке украинских диверсионных групп для атак на российские территории.

Действующие офицеры ВС Финляндии откомандированы на Украину по "нелегальному каналу", считает он.

Эксперт отметил, что таким образом Хельсинки как член НАТО получает боевой опыт и изучает тактику ВС РФ для планирования возможных боевых действий против России в СЗФО. Прежде всего, речь о приграничной зоне Республики Карелия, считает Степанов.

"Есть отдельный егерский полк специального назначения "Утти", который напрямую подчиняется Генштабу ВС Финляндии. Именно его инструкторы в настоящее время активно включены в работу с украинской стороной в рамках подготовки", - добавил он. Степанов уточнил, что специалисты егерских подразделений береговой охраны финских ВМС могут готовить украинские силы специальных операций, которые действуют на крымском направлении в попытках высадки на полуострове и проведения там диверсий.