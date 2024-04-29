"Высокоточные комплексы" досрочно поставили в ВС РФ партию снайперских винтовок МЦ-566

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" досрочно поставил в подразделения российских войск партию снайперских винтовок МЦ-566. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") досрочно отгрузило партию снайперских винтовок МЦ-566 в российские военные подразделения", - сообщили там.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", самозарядные винтовки под широко распространенный винтовочный патрон .308 Win отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации и позволяют эффективно решать огневые задачи различным российским подразделениям.

МЦ-566 является полностью оригинальной разработкой, конструкция которой позволяет добиться показателей кучности в 0,5 МОА (угловой минуты). По показателю кучности винтовка является одной из лучших в России, а в мире не уступает самым современным западным аналогам.