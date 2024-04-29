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ТАСС

КНДР нарастит возможности в космосе в ответ на шаги США по его милитаризации

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Военный оркестр Народной армии КНДР
Военный оркестр Народной армии КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Государственное главное управление по аэрокосмической технике КНДР продолжит повышать возможности страны по ведению аэрокосмической разведки в ответ на милитаризацию космоса Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом говорится в заявлении представителя управления.

"США используют космическое пространство как военный инструмент для сдерживания других стран", - говорится в документе, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Представитель управления по аэрокосмической технике отметил, что "опаснейшие происки США, нацеленные на милитаризацию космоса, наиболее серьезно наблюдаются именно на Корейском полуострове".

"Из-за безрассудных и опаснейших происков США <...> в АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион], включая Корейский полуостров, все еще повышается риск нарушения стратегического паритета в любое время и вспышки реальной войны между государствами", - отметил он, назвав "гегемонистские намерения США милитаризовать космос и превратить его в поле боя" главной угрозой глобальному миру и безопасности.

Конечной целью таких действий по милитаризации космоса в КНДР считают "нанесение превентивного ядерного удара". Внесение Вашингтоном проекта резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе он назвал "полным бредом" и проявлением "наглых двойных стандартов".

В этих условиях, отметил представитель управления по аэрокосмической технике КНДР, "работа по освоению космоса, включая запуск военного спутника-разведчика, становится закономерным и необходимым стратегическим выбором". В связи с этим он добавил, что управление "будет непременно выполнять по графику важные задания по повышению основной способности к аэрокосмической разведке", что способствует "наблюдению и контролю за военными действиями и агрессивными попытками США и враждебных сил".

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Как считают в Южной Корее, КНДР практически завершила подготовку к запуску своего второго разведывательного спутника. 

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