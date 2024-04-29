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ТАСС

В концерне "Созвездие" разработали улучшенную систему подвижной связи

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Источник изображения: http://tass.ru/

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мобильную аппаратную систему подвижной связи с автоматизированной системой диагностики приемопередающих трактов разработали в России в концерне "Созвездие". Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС докладу к изобретению, система позволяет сократить время оперативного принятия решений при передаче информации в случае возникновения проблем.

Ранее в концерне запатентовали аппаратную системы подвижной связи с повышенной защитой от воздействия помех. Соответствующий патент опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

В числе прочего она оснащена базовой станцией широкополосного беспроводного доступа, радиорелейной станцией, КВ- и УКВ-станциями, а также комплектом шифровальной аппаратуры связи. Отличительной особенностью системы является возможность анализа контроля качества каналов связи в условиях их подавления. Благодаря блоку контроля качества канала связи, отмечается в реферате к патенту, "разрешается дальнейшая обработка только той информации, которую принимают по каналам, обеспечивающим заданное качество приема сообщений. В этом случае запрещается обработка и ретрансляция искаженной информации, снижается нагрузка на подсистему обработки информации и, соответственно, повышается надежность системы подвижной связи".

В докладе уточняется, что недостатком системы является необходимость использования дополнительного оборудования для обнаружения неисправности в тракте приема и передачи информации.

С целью решения этой проблемы было предложено решение, включающее в себя оснащение системы коммутаторами высокочастотных сигналов для диагностики приемопередающих трактов. Таким образом, говорится в докладе, "предлагаемое устройство обеспечивает возможность оперативно обнаруживать неисправности в тракте приема и передачи информации с целью снижения времени для ее устранения".

Автор доклада - Олег Кудрявцев, инженер концерна "Созвездие", автор диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме "Модель инфокоммуникационной системы в условиях информационных конфликтов". 

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Страны
Россия
Компании
Роспатент
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