Президент Франции настаивает на создании европейской обороны (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: Макрон сменил стратегию и вновь убеждает ЕС отказаться от США

Макрон выступил с речью в Сорбонне, в ходе которой призвал Европу укрепить ее обороноспособность. Автор статьи из Asharq Al-Awsat напоминает, что несколько лет назад президент Франции все в том же университете говорил об отказе от "американо-натовского зонтика". Однако тогда его идея не получила нужный ему отклик. Решится ли ЕС на это сегодня?

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет превратить ЕС из крупного торгово-экономического объединения европейских государств в полюс с собственным оборонным и военным потенциалом, который будет не только иметь вес на мировой арене, но и сможет защитить свои интересы в быстро и опасно меняющемся мире.

Путь к этому, по мнению Макрона, лежит через "строительство стратегической концепции надежной европейской обороны", чтобы Европа смогла защищать свои интересы и не зависела от американцев. Предстоящие выборы в США и возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом окажут давление на европейцев. Трамп, как известно, не питает любви к НАТО. Он обвиняет страны Старого континента в том, что те рассчитывают на помощь Соединенных Штатов в борьбе с Россией и не выполняют своих финансовых обязательств перед альянсом. Тем временем конфликт на Украине привел к тому, что к Европе пришло осознание необходимости развивать свой собственный военный потенциал, несмотря на привычку полагаться на "американо-натовский зонтик".

Неоднократные призывы

В призыве Макрона укрепить оборонный потенциал Европы нет ничего нового. Президент Франции, по сути, повторил свою речь, произнесенную там же, в Сорбонне, в 2017 году, спустя несколько месяцев после того, как он занял Елисейский дворец.

Но есть между этими двумя выступлениями и отличия: в 2017 году Макрон призывал к стратегической независимости Европы, что понималось как отказ от НАТО. Его слова тогда вызвали недовольство в Германии, Польше, Нидерландах и странах Прибалтики, а также в тех государствах, которые вступили в НАТО после распада Советского Союза. Суть в том, что никакой "европейской обороны" на самом деле не существует.

И тогда Макрон понял, что ему необходимо изменить свою стратегию. Так он и поступил. Теперь он утверждает, что стратегическая независимость – это не отказ от Североатлантического альянса или поиск альтернативы, а, скорее, создание европейского дополнения к НАТО.

"Нам необходимо построить стратегическую концепцию надежной европейской обороны. Европа должна защищать то, что ей дорого, вместе со своими союзниками или в одиночку", – заявил Макрон.

Первый аргумент французского президента – "российская агрессия", которая, по его словам, способна заставить европейцев действовать. Он отметил: "Когда у нас есть сосед (Россия), который стал агрессивным, (…) который обладает потенциалом в сфере баллистических ракет, а также ядерным оружием, и уже продемонстрировал свои возможности [в этой области], становится ясно, что нам нужно строить систему европейской безопасности, которой мы сможем доверять".

"В ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы, которая должна быть, прежде всего, стратегической концепцией, из которой мы затем выведем соответствующие возможности", – заявил Макрон.

Нечто подобное немыслимо без ядерного арсенала, а Франция является единственной страной Евросоюза, обладающей ядерным оружием. Макрон утверждает, что ядерное оружие "являются тем элементом, который ставит Францию в особое положение среди других стран ЕС".

Европейский "ядерный зонтик"

"Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии безопасности, которые ожидают все наши партнеры по всей Европе", – сказал французский лидер.

Франции, согласно видению Макрона, будет принадлежать ведущая роль в построении европейской обороны, поскольку она является единственной страной в ЕС, обладающей ядерным оружием. Однако подобное предложение вызывает множество вопросов. И главный из них – готов ли Париж обсуждать со своими европейскими коллегами применение ядерного оружия? Кроме того, нет уверенности в том, что все европейские страны последуют примеру Франции и позволят ей руководить европейской обороной. Было бы вполне ожидаемо, если бы Париж раскрыл свои карты, узнав, что страны, питающие сомнения касательно французской оборонной стратегии, готовы отказаться от европейского "ядерного зонтика".

То, что предлагает Макрон, не будет достигнуто за несколько месяцев или даже несколько лет, поскольку, как утверждают французские источники, это "требует радикального изменения менталитета" как внутри, так и за пределами Франции. Следовательно, важно следить за реакцией: правые политики не хотят, чтобы Франция делилась силами сдерживания с другими государствами, даже если они являются партнерами Парижа по ЕС. Также необходимо учитывать мнение основных европейских стран – Германии, Италии, Польши и Испании.

Силы быстрого реагирования

Макрон предлагает создать силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военнослужащих к 2025 году, которые могли бы быть мгновенно развернуты в случае войны и прийти на помощь европейским гражданам.

При этом Макрон не уточнил, какое именно географическое пространство он имеет в виду. Но, несомненно, он подразумевал Ближний Восток и Африку. Президент Франции также хочет, чтобы европейцы уделили пристальное внимание своей кибербезопасности, ставшей одной из главных проблем ЕС на фоне "угрозы", якобы исходящей от России и Китая.

Предложение о развертывании сил быстрого реагирования звучит не в первый раз. Впервые об этом заговорили несколько лет назад. Но это по-прежнему трудно реализовать из-за многочисленных трудностей, связанных с организационными, политическими и логистическими вопросами.

Макрон не обошел стороной и конфликт на Украине, связав его с европейской оборонной промышленностью. Он призвал "отдавать приоритет европейским производителям в закупках военного оборудования", будь то для европейских армий или для поставок Украине. Президент Франции заявил в ходе своего выступления: "Как мы можем построить наш суверенитет, нашу автономию, если мы не возьмем на себя ответственность за развитие нашей собственной европейской оборонной промышленности? Нам нужно выстроить европейскую производственную программу, обеспечить поддержку Европейского инвестиционного банка и найти дополнительное финансирование". Это звучит логично, согласно видению президента Франции, особенно с учетом того, что "вызовы, с которыми сегодня сталкивается Европа, сильно отличаются от того, что было ранее".

Автор: Мишель Абу Наджм (ميشال أبونجم)