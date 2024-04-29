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ТАСС

ЦКБР: в зоне СВО растет число военных преступлений FPV-расчетов Вооруженных сил Украины

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Babenko

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Рост числа военных преступлений, совершаемых FPV-расчетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих и гражданских лиц, фиксируется в зоне спецоперации. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Специалисты ЦКБР фиксируют рост числа случаев военных преступлений, совершаемых FPV-расчетами ВСУ. Украинская сторона все чаще распространяет видеозаписи с издевательствами над российскими военнослужащими и гражданскими лицами с применением средств FPV. Нелюди под запись издеваются над нашими ребятами, убивая их в конце", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР отметил, что технологии FPV дали миру не только эффективное оружие, но и "средства для реализации самых низменных желаний и поступков". "Порой встает вопрос, а человек ли вообще за пультом FPV-дрона. Нет никакой объективной необходимости заигрывать с жертвой в моменте применения FPV-дронов, кроме как для картинки, зная, что потом видеоролики будут слиты в клоаку интернета на потребу откровенному зверью", - заявил специалист.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой, производством FPV-дронов и обучением инструкторов. Также ЦКБР анализирует функциональные возможности и конструктивные особенности трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самофинансировании. 

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