Маск поинтересовался у администрации США, что для них значит победа Украины

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, как выглядит победа Украины для США, после слов помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон верит в способность Киева одержать победу.

"Как выглядит эта победа", - написал в пятницу Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Так он прокомментировал интервью Салливана телеканалу MSNBC.

"Да, они могут, они могут победить", - сказал Салливан. При этом он также отметил, что из-за задержки выделения американской помощи Украина оказалась "в глубокой яме".

Ранее Маск заявил, что Белый дом не опишет, какой ему видится победа Украины в конфликте, так как это политически неприемлемо.

В среду президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов, в том числе об оказании помощи Украине на сумму $61 млрд. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат.