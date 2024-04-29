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Известия.ru

Первый в классе: спущен на воду учебный корабль для вертолетчиков

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

У экипажей будет возможность отработки полетов максимально приближенных к условиям морской качки

Морское специальное судно проекта 14400 «Николай Камов» до конца года войдет в состав военно-морского флота (ВМФ), сообщили источники «Известий». Предназначено оно для подготовки экипажей вертолетов морской авиации и символично названо в честь советского авиаконструктора, создателя вертолетов «Ка». Морской тренажер позволит обучать летчиков в условиях, приближенных к боевым, без задействования авианесущих кораблей российских флотов. Базироваться «Николай Камов» будет в Ейске на Азовском море. Судов такого класса не было в составе ни советского, ни российского ВМФ, отмечают эксперты.

Тренажер для вертолетчиков

Корабль выполняет роль специального тренажера для отработки взлета и посадки на вертолетную палубу летчиками морской авиации, рассказал «Известиям» экс-главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

— Садиться на палубу сложнее, чем на аэродром, — уточнил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Судно строили долго. Сейчас оно пойдет в Ейск в Центр подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. И отрадно, что назвали его в честь Камова, который создал большое семейство корабельных вертолетов, стоящее сейчас на вооружении нашего морского флота.

Справка «Известий»

Николай Камов родился в Иркуске 14 сентября 1902 года и стал одним из создателей отечественного вертолетостроения. По одной из версий считается, что само слово «вертолет» — его изобретение. Николай Камов последовательно отстаивал важность вертолетостроения для государства и жизнеспособность соосной схемы винтов, которая стала визитной карточкой его КБ. Сегодня аппараты АО «Камов» холдинга «Вертолеты России» — единственные в мире вертолеты соосной схемы, выпускаемые серийно.

Вместе с коллегой Н.К. Скржинским в 1929 году Камов создает первый советский автожир — летательный аппарат, использующий для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт. После в Центральном аэрогидродинамическом институте Камов возглавил бригаду, которая по заданию военных разрабатывает двухместный автожир А-7, предназначенный для разведки и корректировки огня. В 1934 году машина впервые поднимается в воздух. А-7 стал первым боевым автожиром в мире и первым серийным винтокрылым летательным аппаратом в СССР. В 1943 году Камов возвращается из эвакуации и организует при Бюро новой техники ЦАГИ группу, в которой на общественных началах проектируется первый вертолет соосной схемы — Ка-8. В 1948 году новое КБ выполняет первый заказ — корабельный вертолет Ка-10 «Иркутянин». Простой по конструкции, малогабаритный и маневренный, он стал прямым продолжением Ка-8. Последней машиной, над которой успел поработать Николай Ильич, стал многоцелевой корабельный всепогодный вертолет Ка-32, вобравший всё лучшее от предыдущих моделей.

Раньше у нас таких судов не было даже в советское время. Тогда тоже готовили пилотов, но они отрабатывали всё на боевых кораблях, напомнил он.


— Корабль сэкономит нам и деньги, и время, а самое главное улучшится качество работы. И он специально оборудован так, что на нем можно проводить испытания и готовить новые системы, — подчеркнул экс-начальник морской авиации ВМФ, Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Торжественная церемония

В городе Городец Нижегородской области был произведен спуск на воду морского специального судна «Николай Камов», сообщили в Минобороны России. Судоремонтно-судостроительная корпорация никогда ранее не имела опыта в сооружении подобных кораблей.

Торжественная церемония спуска на воду морского специального судна «Николай Камов» в городе Городец Нижегородской области

Источник изображения: Фото: Судоремонтно-судостроительная корпорация

По словам источника «Известий» в главном командовании ВМФ, новейшее учебное судно войдет в состав военно-морского флота России до конца текущего года. После завершения государственных испытаний и подписания приемо-передаточного акта на судне будет поднят военно-морской флаг.

Во время торжественной церемонии был совершен чин освящения корабля, и по сложившейся флотской традиции перед спуском на воду была разбита о борт бутылка шампанского.

Море волнуется

— «Николай Камов» будет базироваться в 859-м центре боевого применения и переучивания летного состава в городе Ейске на Азовском море, — уточнил начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов. — Корабль построен с высоким качеством. Сейчас он спущен на воду, и при проверке на утечки их обнаружено не было. Далее корабль будет перебуксирован на достроечную набережную и, как ожидается, в августе будет переведен на сдаточную базу для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Учебное судно будет являться единственным в своем классе. Его возможностей будет достаточно для качественной подготовки корабельных вертолетчиков и технического персонала ВМФ.

Морское специальное судно проекта 14400 «Николай Камов» во время спуска на воду в городе Городец Нижегородской области

Источник изображения: Фото: Судоремонтно-судостроительная корпорация

По словам контр-адмирала, судно оборудовано специальным устройством, чтобы в тихую погоду можно было имитировать движение палубы в условиях волнения моря. Так у вертолетчиков будет возможность осуществлять взлеты и посадки максимально приближенные к условиям морской качки.

Судно «Николай Камов» имеет полное водоизмещение менее 900 т при длине — около 70 м, ширине — более 12 и осадке — более двух метров. Скорость полного хода — 12 узлов, дальность плавания — около 500 миль при автономности двое суток.


Юлия Леонова

Владимир Матвеев

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