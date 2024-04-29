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РИА Новости

Посол РФ рассказал, кто будет контролировать ЯО в Польше при его размещении

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Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Посол РФ: контролировать ядерное оружие в Польше при его размещении будут США

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, комментируя возможность размещения в этой стране американского ядерного оружия, заявил, что в любом случае контроль за ним останется за армейским командованием США.

"Надо понимать, что это американское ядерное оружие и контроль в любом случае полностью остается за американским командованием... Но при этом американцы неоднократно говорили о том, что не видят необходимости в данный момент размещать ядерное оружие в Польше, и пока на этом все заканчивается", – сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

Посол обратил внимание, что сейчас этот вопрос не обсуждался польским правительством, и напомнил о возможной встрече по этому вопросу президента Польши Анджея Дуды с главой кабмина Дональдом Туском.

Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности Польши разместить на территории республики американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле отреагировали на желание Польши разместить у себя ядерное оружие.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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