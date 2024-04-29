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ТАСС

В Пентагоне ушли от ответа на вопрос, может ли Киев победить Москву

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун ушел от ответа на вопрос о том, может ли Украина победить Россию. На пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву, прошедшего в виртуальном формате, он утверждал, что главная цель США - дать Украине возможность защищаться.

"Понимаете, ключевой момент заключается в том, чтобы убедиться, что Украина может защищаться", - заявил Браун, отвечая на вопрос о том, может ли Киев взять верх. По утверждению военачальника, "не сдержанная агрессия ведет к еще большей агрессии". "Поэтому для нас столь важно, чтобы Украина оказалась в позиции, в которой она будет способна защитить себя, и чтобы это не привело к более широкому конфликту", - сказал Браун, упомянув при этом обстоятельства "начала Второй мировой войны и других войн". По его мнению, украинская армия "не сможет остановить укрепляющиеся российские ВС без постоянной военной поддержки".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что Украина "может добиться успехов при должных объемах военной поддержки". При этом он изложил позицию, согласно которой вопрос о том, будет ли Вашингтон и далее поддерживать Киев, "больше не стоит".

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета Politico, в администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Украины добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона. Вместе с тем, как утверждал в среду на регулярном брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне допускают, что "Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов".

Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Тайваню и Украине. 20 апреля эти документы были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, в том числе в секторе Газа. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
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