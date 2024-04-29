Пентагон ожидает, что новое оружие от США поможет Украине со временем улучшить позиции

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США рассчитывают, что новый пакет американских вооружений поможет Украине со временем улучшить свои позиции. С таким утверждением выступил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате.

"Во время моих бесед с [представителями] украинского руководства они выражали уверенность в том, что могут продолжать удерживать [позиции]. А затем, по мере того, как они будут становиться сильнее, у них появятся доступные варианты", - заявил Остин, отметив, что это произойдет не сразу, "потребуется некоторое время".

"Им самим предстоит решать, как и когда использовать их [вооружения от США]. Мы надеемся, что с ними они добьются неплохого эффекта", - утверждал Остин.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что "трудно предсказать сроки", когда Украина могла бы улучшить свои позиции. При этом, по его мнению, новые вооружения от США якобы могут "дать эффект в краткосрочной перспективе", в том числе из-за того, что бойцам ВСУ "не придется экономить имеющиеся у них" вооружения и боеприпасы.

Президент США Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.