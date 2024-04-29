Войти
ТАСС

Пентагон ожидает, что новое оружие от США поможет Украине со временем улучшить позиции

258
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США рассчитывают, что новый пакет американских вооружений поможет Украине со временем улучшить свои позиции. С таким утверждением выступил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате.

"Во время моих бесед с [представителями] украинского руководства они выражали уверенность в том, что могут продолжать удерживать [позиции]. А затем, по мере того, как они будут становиться сильнее, у них появятся доступные варианты", - заявил Остин, отметив, что это произойдет не сразу, "потребуется некоторое время".

"Им самим предстоит решать, как и когда использовать их [вооружения от США]. Мы надеемся, что с ними они добьются неплохого эффекта", - утверждал Остин.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что "трудно предсказать сроки", когда Украина могла бы улучшить свои позиции. При этом, по его мнению, новые вооружения от США якобы могут "дать эффект в краткосрочной перспективе", в том числе из-за того, что бойцам ВСУ "не придется экономить имеющиеся у них" вооружения и боеприпасы.

Президент США Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
16.06.2009
Китай совершенствует "московскую" ракету
18.05.2009
Украина - главный военный поставщик Грузии
30.04.2009
За последние 5 лет продажи оружия выросли на 21%, крупнейшим поставщиком остаются США, Россия – на втором месте
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
28.04.2008
Европа сама отдала России оружейный рынок Китая
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня