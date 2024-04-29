Один точный удар. Россия нашла ахиллесову пяту хваленых западных танков (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: все современные танки беззащитны перед ударом беспилотника

Поставленные ВСУ американские танки "Абрамс" не оправдали надежд, пишет The Telegraph, приводя подробный анализ технических несовершенств распиаренной бронемашины. Эти недочеты не скрылись и от глаз российских военных, которые научились подбивать "Абрамсы", нанося удары беспилотниками по незащищенной башне.

Прибытию американских "Абрамсов" (M1A1 Abrams) на Украину многие радовались, предвкушая поворотный момент в конфликте. Эти движущиеся бастионы НАТО ценой почти в 10 миллионов долларов за штуку должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российские рубежи. Но тактика быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми.

В январе прошлого года Вашингтон пообещал поставить Украине 31 "Абрамс". Первая партия прибыла в сентябре. В бою они дебютировали в феврале, первый ролик с передовой появился 25 февраля, а уже 26 числа русские подбили первый "Абрамс".

Прошло два месяца — и "Абрамсы" отводятся с линии фронта. Пять из поставленных в прошлом году танков уже уничтожены.

На первый взгляд, это суровый приговор системе вооружений вековой давности от оружия 21-го века. Но первое впечатление обманчиво. Полезность танков, продемонстрированная в 1917 году в битве при Камбре (масштабное наступление британских войск против германской армии во время Первой мировой войны на Западном фронте; битва вошла в историю как первое в истории сражение, в котором массово применялись танки. Несмотря на первоначальный успех, британцам не удалось выполнить поставленную задачу и прорвать германский фронт — прим прим. ИноСМИ), не уменьшится и на полях Украины образца 2024 года, если они будут использоваться по назначению.

Для начала стоит отметить, что ВСУ получили не последнюю и не лучшую модель М1А1. Часть узлов, придающих танку прочности и мощи, были сняты, чтобы Россия не смогла заполучить и изучить их.

Кроме того, необходимо учитывать и само предназначение танка. Танки, горячим сторонником которых в свое время выступил сам Уинстон Черчилль, воплощают в себе такие качества, как огневая мощь, защита и мобильность. Это усвоил немецкий тактик генерал Гейнц Гудериан, планируя свой "блицкриг": танк хорош в ударных операциях, где его способность маневрировать на высокой скорости и наносить удары огромной мощи может решить исход битвы.

В качестве дота же он использует лишь свою огневую мощь в ущерб маневренности. А, судя по всему, именно так их развертывают ВСУ, повышая уязвимость для ударов беспилотников.

Наконец, могут потребоваться некоторые изменения в броне. Даже современные западные танки, такие как "Абрамс" и "Челленджер 2" (Challenger), конструировались задолго до того, как беспилотники стали серьезной угрозой на поле боя. На Украине это современное оружие окончательно вошло в свои права. Поскольку Великобритания стремится восстановить и упрочить свою оборону, эта область требует серьезного доработки и дополнительных ресурсов. Нельзя жить в мире, где беспилотник за несколько тысяч долларов может вывести из строя танк за 10 миллионов, ударив в самое слабое место — сверху, где броня спасает лишь от пулеметного огня.

Есть простые способы залатать эту уязвимость: например, установить на башне металлические клетки и динамическую защиту. Будем надеяться, что не в столь отдаленном будущем танки получат что-то вроде перспективной британской лазерной системы DragonFire, которая уже показала многообещающие результаты в уничтожении беспилотников. В таком случае их эффективность радикально снизится — до следующего витка эволюции в военном деле. Война постоянно развивается, и нападение и оборона лидируют по очереди.

Но в ближайшем будущем Украина должна начать мыслить приемами маневренной войны, в которой стремительные общевойсковые действия расшатывают и выводят из равновесия статичные российские силы. Для этого потребуется, чтобы авиация, артиллерия и пехота работали вместе с танками, пробивали бреши в обороне и сеяли хаос в тыловых районах.

Есть некоторый повод для оптимизма. ВСУ уже ударили предоставленными США армейскими тактическими ракетными системами большой дальности (ATACMS) по аэродромам в Крыму и намерены устроить еще бóльшую сумятицу в тылу российских войск. Между тем, не за горами и хваленые истребители F-16, которые смогут отвоевать бронетанковым войскам ВСУ свободу маневра.

Но, пожалуй, самое главное — это что украинцы привыкают работать с современными западными танками. Земля просыхает после зимы, новые боеприпасы на подходе, и, возможно, назревает танковый удар. Разогнавшийся до 80 километров в час западный танк поразить гораздо сложнее, чем стоящий на месте. Кто знает, быть может, дни танковых сражений еще не сочтены?

Автор: Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish De Bretton-Gordon).