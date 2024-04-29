Зеленский заявил, что Украина формирует новые бригады

Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют новые бригады, но они нуждаются в поставках западного оружия и техники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате.

"Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Они нуждаются в поддержке так же, как наши бригады, которые уже действуют на фронте", - сказал он, подчеркнув, что эта поддержка "должна быть достаточной и своевременной".

При этом, сказал украинский президент, Киеву в первую очередь нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним, причем срочно.

Со своей стороны министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед началом заседания, сказал, что поставки Украине F-16 от западных партнеров начнутся в текущем году.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной текущего года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.