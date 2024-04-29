В РФ выразили благодарность КНДР за безоговорочную поддержку спецоперации на Украине

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва благодарна Пхеньяну за безоговорочную поддержку российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев на приеме по случаю 5-летия визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в РФ.

"Мы особенно благодарны [лидеру КНДР], товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за безоговорочную поддержку специальной военной операции России на Украине, веру в нашу победу над общим врагом", - отметил дипломат.

Он отдельно подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе пребывания лидера КНДР в России, стали "свидетельством обоюдного стремления сторон последовательно претворять в жизнь и преумножать богатое наследие", доставшееся от предыдущих поколений. "Традиционные отношения братской дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают развиваться на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года, - продолжил дипломат. - Сегодня наша общая главная задача - выполнить все, о чем договорились лидеры. Уверен, что нам это по плечу".

"В условиях масштабных геополитических изменений, охвативших весь мир, наши страны, как и прежде, плечом к плечу отстаивают принципы международных отношений, зафиксированные в Уставе ООН, совместно борются за справедливый международный порядок, против диктата и произвола империалистических и гегемонистских сил", - резюмировал Желоховцев.